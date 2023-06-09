Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisinin 4. maçında Cuma günü bu akşam saat 20:00'de Fenerbahçe Beko ile karşılaşıyor. Anadolu Efes Fenerbahçe maçı canlı izle Selçuk Sports Justin tv Taraftarium24 Jestyayın Bein Sports Anadolu Efes Fenerbahçe basketbol maçı canlı yayın izle kaçak link bedava yayın linki.

Efes Ataşehir'de oynanan serinin ikinci maçını Clyburn'ün son saniye üçlüğüyle kazanarak servis kırmış ve seride hem skor hem de psikolojik olarak avantajı ele geçirmişti! Sinan Erdem'deki ilk maçı da kazanarak seride 2-1 öne geçtiler ve final biletinden sadece bir adım uzaktalar. Serideki 3 maçın da farklı hikayeleri vardı ancak hepsinde Efes'in dar rotasyonlu yüksek hücum performansı ve süper yıldızlarının bireysel becerileri ön plana çıktı. Son maçta Micic (25 sayı, 6 asist), Bryant ('1 sayı), Clyburn (20 sayı), Pleiss (17 sayı) 97 sayıyla Efes'e liderlik etti.

Sarı Lacivertliler evlerindeki ilk maçı 108-66 gibi ezici bir skorla kazanmış ve seriye zaten ellerinde olan büyük bir psikolojik avantajla başlamışlardı. Ancak ikinci maçta Efes'in reaksiyonu karşısında başta koç Itoudis olmak üzere takım olarak başarısız oldular ve daha önce kendilerine yaptığı gibi Clyburn'ün son saniye üçlüğüne engel olamadılar ve serinin rakiplerine geçmesini izlediler. Sinan Erdem'deki ilk maçta da ilk maçta olduğu gibi savunmada yine başarısız oldular ve 97 sayı atıp 91 sayı farkla kaybettiler.

Kağıt üzerinde sahada iki eşit takım olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin rotasyonu elbette biraz daha geniş ama Efes Larkin, Micic, Bryant, Clyburn dörtlüsünden çok fazla üretim alıyor. Hatta MBaye ve Pleiss'ı da eklemeye başladılar. Sonuç olarak Fenerbahçe savunmasının verecek cevabı yok. Bu Fenerbahçe için bir ya tamam ya devam maçı ve üzerlerinde büyük bir stres ve baskı olacak. Efes ise daha tecrübeli oyuncularla bu tarz maçları çok daha fazla oynamış bir takım.