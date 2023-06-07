Taraftarium24 Anadolu Efes Fenerbahçe Beko basketbol yarı final maçı canlı izle Selçuk Sports Justin tv Jestyayın Bein Sports 5 şifresiz EFES FB canlı izle link Merhaba basketbol tutkunları! Bu makalede, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasındaki yarı final maçını canlı izleme seçeneklerini sizinle paylaşacağız. Ayrıca, Bein Sports 5’te maçı canlı izleyebilmeniz için şifresiz EFES FB canlı izle linkini de sunacağız.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2022-23 sezonu Play-Off yarı finalleri bugün bir başka büyük heyecana sahne olacak. 3 Haziran'da Ülker Salonu'nda oynanan ilk maçı Fenerbahçe Beko 108-66 kazanmıştı. Serinin ikinci maçı önceki gün yine Kanaryalar'ın sahasında oynandı. İki takımın da zaman zaman çift haneli farklarla önde götürdüğü ve son bölümü oldukça çekişmeli geçen maçı Anadolu Efes son saniye üçlüğüyle kazandı.

Yarı finalde 3 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Şu anda seri 1-1 eşitlikle devam ediyor.

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko Yarı Final Maçı

Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Ligi’nin yarı finalinde karşı karşıya gelecekler. Bu iki takım arasındaki maçlar her zaman büyük bir rekabet içerir ve bu maçın da farklı olması beklenmiyor. Maçın canlı yayınını izlemek isteyenler için birkaç seçenek var.

Bein Sports 5 Canlı İzle

Bein Sports 5, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçının canlı yayınını yapacak olan kanallardan biridir. Bu kanalı televizyonunuzda izleyebilir veya internet üzerinden canlı izleme imkanlarından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, maçı şifresiz izleyebilmeniz için de bir link sunuyoruz.

Şifresiz EFES FB Canlı İzle Link

Maçı şifresiz izleyebilmeniz için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz: