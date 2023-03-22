AMİNE GÜLSE



KIZLARIYLA ALIŞVERİŞ TURUNDA



Başakşehir futbol kulübünün dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil'in eşi Amine Gülse, geride bıraktığımız gün kızları Eda ve Ela ile birlikte İstinyePark'da objektiflere takıldı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen eski oyuncu Gülse, dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışverişin keyfini çıkardı. Yeni sezon ürünleri inceleyerek alışveriş yapan Amine Gülse, vale noktasında aracına binmeden önce gazeteciler tarafından görüntülendi. 3 yaşında ki kızı Eda ve geride bıraktığımız Eylül ayında dünyaya gelen kızları Ela ile objektiflere poz veren güzel oyuncu, muhabirlere teşekkür ettikten sonra özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.



FATİH ÜREK



GÜNÜNÜ DOSTLARINA AYIRDI



Sahnelerin aranan isimlerinden Fatih Ürek önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yakın dostlarıyla öğle saatlerinde alışveriş merkezinde buluşan ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa restoranda yemek yiyen Ürek, restoran çıkışı karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi. "Kırk yılda bir dışarı çıkıyorum, onda da yakalanıyorum." diyerek muhabirlerle şakalaşan deneyimli şarkıcı, kısa süren sohbet sonrası dostlarının yanına giderek güneşli havada alışveriş yapmanın keyfini yaşadı. Akşam saatlerine kadar dünyaca ünlü mağazaları gezen Fatih Ürek, alışverişin ardından özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.