Geçtiğimiz günlerde futbol hayatını noktaladığını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine gülşe, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yakın bir arkadaşıyla birlikte AVM'ye gelen ve kısa bir alışveriş turu yapan Gülşe, mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünleri inceleyerek alışveriş yaptı. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte AVM'den ayrılan güzel oyuncu, her zaman olduğu gibi nezaketi ve zerafetiyle sevenlerini kırmayıp yanına gelenlerle sohbet edip fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi