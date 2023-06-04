Forbes dergisi, Amerika'nın en zengin kadınlarını açıkladı ve bu listede 'kendini yoktan var eden' kadınların girişimleri ve sektördeki başarılarına odaklandı. Özellikle Kylie Jenner'ın, 6. kez üst üste bu listede yer alması dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

Kylie Jenner

Forbes dergisinin yayınladığı listede, Kylie Jenner 6. kez üst üste yer alarak 38. sırada bulunuyor. Jenner'ın toplam geliri ise 680 milyon dolar.

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift, müzik sektöründeki en zengin ikinci kadın olarak Forbes'un yayınladığı listede yer aldı. Swift'in toplam geliri 740 milyon dolar olarak belirlendi ve genel listede 34. sırada yer aldı.

RIHANNA

Rihanna, Forbes'un yayınladığı listeye göre dünyanın en zengin kadınları arasında 20. sırada yer aldı. Şarkıcının, iç çamaşırı markası Savage X Fenty ve güzellik markası Fenty Beauty gibi işletmeleri bulunuyor. Rihanna'nın toplam kazancı ise 1.4 milyar dolar olarak belirlendi.

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian, Forbes'un yayınladığı listede 1.2 milyar dolarlık servetiyle 21. sırada yer aldı.