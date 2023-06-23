Kim Kazanıyor? Tesla Mı, Yoksa Mercedes-Benz Mi?

Bu anlaşmanın en büyük kazananı, işlemin hemen sonrasında bir trilyon Euro değerinin üzerine çıkan Tesla oldu. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, bu satın alma işlemiyle birlikte kişisel servetini daha da artırdı.

Mercedes-Benz Piyasa Değerinde Daha Fazla Artış Bekliyor mu?

Mercedes-Benz, son dönemde hisse senetleri değerinde etkileyici bir yükseliş gösterdi. İlk çeyrek itibariyle, şirketin işletme karı marjı yüzde 14,7 ile EY tarafından incelenen 16 otomobil üreticisi arasında birinci oldu. Ancak şirket, 200 milyar Euro hedef piyasa değerinden hala oldukça uzakta ve şu anki değeri sadece 80 milyar Euro.

Tesla'nın Mercedes-Benz'i Satın Alma İlgisi Nereden Kaynaklanıyor?

Tesla'nın bu yıl beklenen karının 70 katı, Mercedes-Benz'in ise sadece 6 katı değerinde. Bu durum, Tesla'nın Mercedes-Benz'e olan ilgisini artırmış olabilir. Eğer Tesla, Mercedes-Benz'i %50 primle satın alırsa, kendi değerlemesi üzerinden önemli bir potansiyel kazanç elde etmiş olacak.

Mercedes-Benz'in Satın Alınmasıyla İlgili Daha Fazla Bilgi Nerede Bulunabilir?

Mercedes-Benz'in Tesla tarafından satın alınması hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Elon Musk dışında kimlerin alıcı olarak düşünülebileceğini öğrenmek için, AKTIONÄR'ın "5 Ingenious Investment Ideas with Aha Effect" başlıklı makalesini PDF olarak indirebilirsiniz.

Hisse Değerlerinde Son Durum Nedir?

Mercedes-Benz hisseleri şu anda 71,75 Euro seviyesinde seyrederken, Tesla hisseleri 240,05 Euro seviyesinde. Her iki şirketin hisse senetleri de değer kaybetmekte.

Elon Musk Kimdir ve Tesla'yı Nasıl Etkiledi?

Elon Musk, Silicon Valley'nin en tartışmalı figürlerinden biri. Rakipleri ve yatırımcıları tarafından sıkıştırılmış, ifşa edenler tarafından engellenmiş olmasına rağmen, o ve Tesla ekibi, elektrikli otomobillerin potansiyelinden asla vazgeçmedi. Musk ve ekibi, diğer tüm otomobillerden daha hızlı, sessiz ve temiz bir otomobil geliştirdi. Bu hikaye, "Powerplay" adlı kitapta detaylarıyla anlatılmaktadır