Eleman.net’ten depremzede istihdam platformu ve seferberliği

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Pelicans'ta C.J. McCollum'un 22 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Brandon Ingram'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Takasın son gününde yaptığı hamleler sonrası tam kadro ilk maçına çıkan Lakers'ta Anthony Davis 28 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, LeBron James 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve D'Angelo Russell 21 sayı, 7 asist üretti.

All-star oyuncusu Kyrie Irving'den yoksun sahaya çıkan Mavericks'te ise Luka Doncic 37 sayı, 9 asist, 4 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu.

Peş peşe 3. karşılaşmasını kazanan ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 14 sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Jeff Green 24 sayı, Michael Porter 22 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Batı Konferansı'nın zirvesindeki Denver Nuggets, konferansta ilk 6'ya girerek play-off'lara doğrudan katılmayı amaçlayan Dallas Mavericks'i 118-109 mağlup etti.

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün ise Oklahoma City Thunder'a 133-96 yenildikleri maçı 8 sayı, 10 ribaunt, 2 asistle tamamladı.

76ers'ta Furkan Korkmaz, Cavaliers'ta da Cedi Osman maç kadrosunda yer almadı.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, Darius Garland 27 sayı, 6 asist, 3 top çalma ve Evan Mobley 23 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.

Art arda 4. galibiyetini alan 76ers'ta Joel Embiid 29 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, James Harden da 19 sayı, 12 asistle "double double"a imza attı.

Okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

Okunu depremzedeler için açık artırmaya çıkardı

NBA 'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3. basamağındaki 76ers, bir sıra arkasındaki Cavaliers'ı ağırladığı maçı kazandı.