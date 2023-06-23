Amerikalılar, Türkiye'nin değişken para birimine yatırım yapmaktan yıllarca kaçındıktan sonra, ortodoks para politikasının geri döndüğü beklentileriyle bir kez daha lira ticareti yapmak istiyor.

1.3 trilyon doları yöneten Hong Kong merkezli T. Rowe Price Group Inc.'in para yöneticisi Kwan, "Lira bir kez daha gerçekçi bir yatırım hedefi haline geldiği alana giriyor" dedi. “Pek çok cephede ortodoksluğa yöneldiler. Bizim için bu noktada kilit nokta, ortodoksluğun tesliminin ne ölçüde gerçekleştirileceğidir.”

Kwan'ın görüşleri, Türkiye'nin 900 milyar dolarlık ekonomisi için çok önemli bir zamanda geldi: Analistler, merkez bankasının Perşembe günü iki yıldan fazla bir süredir ilk kez faiz oranlarını artıracağı konusunda hemfikir - kritik soru ne kadar olacağı. Tüccarlar, eski bir yatırım bankacısı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in daha geleneksel politikalara doğru kademeli hareketlerden yana olduğunu belirtmesinin ardından agresif artış beklentilerini azaltıyor.

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Devlet tarafından yönetilen borç verenlerin dolar satışlarını geçici olarak durdurmasının ardından bu ayın başlarında lira dolar karşısında rekor bir düşüş yaşadı. Döviz, merkez bankası toplantısı öncesinde dolar başına 23,50 civarında işlem gördü ve bu yıl %20'nin üzerinde değer kaybetti.

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