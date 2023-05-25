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American Born Chinese Konusu Oyuncuları Yaşları 2023 Disney

Disney'in yeni dizisi pek çok olumlu yorum aldı. Biz de sizlere American Born Chinese konusu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ayrıca American Born Chinese oyuncuları yaşları gerçek isimleri de yazımızda yer alıyor. American Born Chinese, Kelvin Yu tarafından Disney+ için yaratılan bir Amerikan aksiyon komedi televizyon dizisidir. Akranlarına uyum sağlamak için mücadele eden onuncu sınıf öğrencisi Jin Wang'ı (Ben Wang) takip ediyor. Yeni değişim öğrencisi Wei-Chen'i (Jimmy Liu) göstermekle görevlendirildiğinde, beklenmedik bir şekilde kendisini Sun Wukong (Daniel Wu) ve Guanyin (Michelle Yeoh) dahil olmak üzere efsanevi Çin tanrıları arasındaki bir savaşın içinde bulur.

Dizi, 1990'larda kendi gençlik yıllarından ilham alan Gene Luen Yang'ın 2006 çizgi romanı American Born Chinese'e dayanıyor ve klasik Çin romanı Batı'ya Yolculuk'ta bulunan Çin halk masalları ve mistisizm öğelerini birleştiriyor. Dizi sekiz bölümden oluşuyor ve 24 Mayıs 2023'te Disney+'ta gösterime girdi. Yayınlandıktan sonra eleştirel tepkiler çoğunlukla olumluydu. Eleştirmenler bunu Disney+'taki en iyi fırsatlardan biri olarak nitelendirdi ve kültürel sınırları nasıl aştığını övdü.

American Born Chinese Konusu ne? American Born Chinese gerçek hayattan mı alındı?

Amerikan doğumlu Çinli, çoğunlukla tipik bir lise öğrencisi olan Çinli göçmen bir ailenin oğlu olan genç Jin Wang'ın (Ben Wang'ın canlandırdığı) hikayesini anlatıyor. Manga koleksiyonu yapıyor, futbol takımına katılmaya çalışıyor ve kim olduğunu anlamaya çalışırken kendi kimliğiyle bir yolculuğa çıkıyor. Bir gün değişim öğrencisi olan Wei-Chen (Jimmy Liu) Jin'in okuluna gelir. Jin'in aksine, Wei-Chen Amerika'da büyümedi, doğası gereği gürültülü ve dışa dönük ve Jin'in kendinden şüphe ve güvensizliklerini yaşamıyor.

Bazen çok farklı olan Wei-Chen ile ilişkilendirilmek Jin'i utandırıyor. Wei-Chen'in Çin edebiyatında efsanevi bir figür olan Maymun Kral olarak bilinen Sun Wukong'un (Daniel Wu tarafından canlandırılan) oğlu olduğu ortaya çıkar. Wei-Chen, efsanevi dördüncü parşömenin gökyüzüne karşı bir ayaklanmayı durdurabileceğini hayal etti. Rüya ayrıca, sıradan bir gencin kaderinde arayışında ona yardım etmek olduğunu da söyledi. Yani Wei-Chen babasının sihirli asasını çaldı ve şimdi bir lise öğrencisi kılığına girerek dünyevi Kaliforniya'da parşömeni arıyor, Jin'in kehanet rüyasındaki sıradan bir genç olduğuna ikna oldu.

American Born Chinese oyuncuları yaşları gerçek isimleri

Dizinin başrollerinde Ben Wang, Michelle Yeoh, Yeo Yann Yann, Chin Han, Jimmy Liu, Ke Huy Quan, Sydney Taylor ve Daniel Wu karşımıza çıkıyor.

Ben Wang / Jin Wang

Yeo Yann Yann / Christine Wang

Chin Han / Simon Wang

Ke Huy Quan / Freddy Wong

Jimmy Liu / Wei-Chen

Sydney Taylor / Amelia

Daniel Wu / Sun Wukong

Michelle Yeoh / Guanyin

Stephanie Hsu / Shiji Niangniang

Poppy Liu / Prenses Iron Fan

Ronny Chieng / Ji Gong

Rosalie Chiang / Suzy Nakamura

James Hong / Jade Emperor

Lisa Lu / Ni Yang

Jimmy O. Yang / Dragon King

Leonard Wu / Niu Mowang

Michelle Yeoh, 60 yaşında. Ke Huy Quan ise 51 yaşında. Daniel Wu, 48 yaşında. Chin Han ise 53 yaşında. Wei-Chen kimdir diye çok merak ediliyor. Kısaca Sun Wei-Chen efsanesinden bahsedelim.

Sun Wei-Chen, Çin tanrıları dünyasında bir efsane haline gelen efsanevi kahraman ve Maymun Kral Sun Wukong'un oğludur. Wei-Chen, cennete karşı bir ayaklanmayı durdurabileceğine inandığı efsanevi bir dördüncü parşömeni içeren bir rüya nedeniyle babasının demir asasını çaldı. Amerikan doğumlu Çinli'nin tüm hikayesi, Jin Wang ve Sun Wei-Chen'in hoşnutsuz Bull Demon'un ayaklanmasını durdurmaya çalıştıkları yolculuğu içerir. Bu bağlamda Wei-Chen, Jin'i bu savaşa sürükledi çünkü genç çocuğun onu dördüncü parşömene götürecek rehber olduğuna inanıyordu. Şimdi Wei-Chen hakkında daha fazla şey öğrenelim.