Taipei'deki Computex hemen köşeyi dönünce ve onunla birlikte AMD ve Nvidia'dan yeni grafik kartlarının duyurusu. Full HD oyun için iyi performansla birlikte düşük fiyat vaat eden AMD'den Radeon RX 7600 merakla bekleniyor.

Şimdi bir sızıntı, yeni ana akım grafik kartının ne kadara mal olması gerektiğini bize söylüyor.

Radeon RX 7600 350 avroya mal olmalı

Fransız web sitesi Cowcotland'a göre Radeon RX 7600, 25 Mayıs'tan itibaren 350 Euro karşılığında Fransız raflarında olacak . Ancak bu bilgiyi nereden aldıklarını belirtmiyorlar. Bu nedenle sızıntı dikkatle ele alınmalıdır.

Ancak söylenti doğruysa, RX 7600'ün fiyatı, yaklaşık 450 Euro'luk bir RRP'de görünmesi gereken Geforce RTX 4060 Ti'nin çok altında olacaktır.

Elbette Nvidia'nın yeni ekran kartı da daha fazla performans sunuyor ancak Ti sürümünün hedeflenen fiyatı bize "normal" RTX 4060'ın ne kadara mal olması gerektiğine dair bir gösterge veriyor.

RTX 4060'ın yaklaşık 400 avroya çıkması bekleniyor , bu da AMD'nin Radeon RX 7600'ünü en azından fiyat açısından çok çekici bir alternatif haline getirecek.

RX 7600 nihayet ana akım için yeni nesil grafik kartı mı?

Radeon RX 7600, yalnızca teknik özelliklerle ilgili ilk bilgileri değil, aynı zamanda Sapphire sürümünün resimlerini de içeriyor. Bunlardan 32 İşlem Birimi, 8 GB VRAM ve 32 MB Infinity Cache'e sahip olacağı sonucuna varabiliriz .

Söylentilere göre, performansları 128 bit bellek veri yolu ile bir şekilde sınırlı. Ayrıca yalnızca 8 PCIe 4.0 hattı desteklenir.

Sapphire Pulse Radeon RX 7600'de 8 pinli bir güç bağlantısı bulunuyor ve bu da yeni grafik kartının maksimum 140 watt civarında güç tüketmesi yönündeki beklentilerle örtüşüyor.

Performans açısından, grafik kartı yaklaşık olarak Radeon RX 6650 XT seviyesinde olmalıdır; bu, 350 €'luk fiyat göz önüne alındığında anlaşılabilir, ancak aynı zamanda olağanüstü de değildir.

Radeon RX 7600, bir RX 6650 XT (180 watt TGP'ye sahip) ile aynı veya daha iyi performansla gerçekten maksimum 140 watt çekiyorsa, AMD 25 Mayıs'ta bir kazanana sahip olabilir.

Alana'nın AMD'nin bir sonraki adımda Radeon RX 7600'ü piyasaya sürmesini ve böylece şimdilik orta sınıfı atlamasını neden önemli bulduğudur.