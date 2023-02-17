Fuarda, Türk Kızılay Derneği ile kan bağış noktası kurarak deprem bölgesine gönderilen bağışlarda yığılma ve bozulma yaşanma durumuna karşın ilerleyen zamanlarda da yeni kan bağışı yapmanın önemine dikkat çekilecek.

KATILIMCI VE ZİYARETÇİLER DE BAĞIŞTA BULUNABİLECEK

Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş; “Öncelikle yaşanan bu acı felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, geride kalan sevenlerine ise sabır diliyorum. Ülkece çok zor günler yaşadığımız şu dönemde herkes gibi biz de afet bölgemizde sağ kalan vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Biz Ambiyans Fuarcılık olarak fuara gelecek her yabancı ziyaretçi başına belli bir miktar para bağışı yapacağız. İsteyen katılımcılarımız fuar süresince aldığı siparişlerden elde ettiği gelirden yüzde beş oranında bağış yapabilecekler. Ayrıca yine katılımcılarımız sergiledikleri ev ve mutfak ürünlerini fuar bitiminde deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için bizlere teslim edebilecek. Biz de temel ihtiyaç kapsamındaki tüm bu ürünlerin deprem bölgesine götürülüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız. Bir de Türk Kızılay Derneği ile görüşüp fuar alanına kan bağış noktası kuracağız. Hem katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz kan bağışında bulunabilecekler. Biz birbirine yürekten bağlı bir milletiz. İnanıyorum ki el ele vererek en kısa zamanda depremzedelerimizin hayatlarını olabildiğince düzene sokacağız. Tüm ülkeme geçmiş olsun” dedi.

İrfan Tıraş Hakkında:

1996 yılında Türkiye’nin bu alandaki ilk sektörel fuarını düzenleyen İrfan Tıraş, fuarı Dünya fuarları arasında ilk üçe yerleştirmeyi başarmış ve organize ettiği süre boyunca da bu konumda tutmaya devam etmiştir. Tıraş, Dünya’nın dört bir yanından profesyonel satın alma yetkilileri ile kanaat önderlerinin ziyaret edeceği “İhracat Platformu ve Merkezi” oluşturmayı hedeflemektedir. Bu strateji kapsamında, yerli üretimin artırılması teşvik edilecek ve markalar da uluslararası pazarlar ile buluşma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: Yenigün Haner Merkezi