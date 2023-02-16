Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve başta Adana, Hatay ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilimizde ve bu illerimizin ilçelerinde olağanüstü yıkıma yol açan iki büyük depremden sonra tüm Türkiye depremden sağ kurtulan vatandaşlarımız için el ele verdi. Geçtiğimiz aylarda Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) ile el sıkışan Ambiyans Fuarcılık, dernekle beraber afet bölgesindeki depremzedelere destek için kolları sıvadı. 2-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirecekleri Ev ve Mutfak Eşyaları İhracat Fuarı kapsamında elde edilen gelirlerden depremzedelere bağışta bulunacak olan marka, Türk Kızılay Derneği’nin kan bağış aracını fuar alanına getirerek ziyaretçi ve katılımcılara kan bağışlama da imkanı sunacak. Fuarda sergilenecek olan ev ve mutfak eşyaları da deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

TÜRK KIZILAY DERNEĞİ İLE KAN BAĞIŞ NOKTASI KURULACAK

Fuarda, Türk Kızılay Derneği ile kan bağış noktası kurarak deprem bölgesine gönderilen bağışlarda yığılma ve bozulma yaşanma durumuna karşın ilerleyen zamanlarda da yeni kan bağışı yapmanın önemine dikkat çekilecek.

KATILIMCI VE ZİYARETÇİLER DE BAĞIŞTA BULUNABİLECEK

Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş; “Öncelikle yaşanan bu acı felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, geride kalan sevenlerine ise sabır diliyorum. Ülkece çok zor günler yaşadığımız şu dönemde herkes gibi biz de afet bölgemizde sağ kalan vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için tüm imkanlarımızı kullanacağız. Biz Ambiyans Fuarcılık olarak fuara gelecek her yabancı ziyaretçi başına belli bir miktar para bağışı yapacağız. İsteyen katılımcılarımız fuar süresince aldığı siparişlerden elde ettiği gelirden yüzde beş oranında bağış yapabilecekler. Ayrıca yine katılımcılarımız sergiledikleri ev ve mutfak ürünlerini fuar bitiminde deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için bizlere teslim edebilecek. Biz de temel ihtiyaç kapsamındaki tüm bu ürünlerin deprem bölgesine götürülüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız. Bir de Türk Kızılay Derneği ile görüşüp fuar alanına kan bağış noktası kuracağız. Hem katılımcılarımız hem de ziyaretçilerimiz kan bağışında bulunabilecekler. Biz birbirine yürekten bağlı bir milletiz. İnanıyorum ki el ele vererek en kısa zamanda depremzedelerimizin hayatlarını olabildiğince düzene sokacağız. Tüm ülkeme geçmiş olsun” dedi. (YHM)