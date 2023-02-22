Geçtiğimiz aylarda Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) ile el sıkışan Ambiyans Fuarcılık, dernekle beraber afet bölgesindeki depremzedelere destek için el ele verdi. 2-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirecekleri Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı kapsamında, fuarı ziyaret edecek olan her bir yabancı ziyaretçi adına 1000 TL’lik nakdi yardım fonu oluşturucak olan ikili, katılımcılara da fuardan elde ettikleri gelirin yüzde 5ini bağışlamaları için destek çağrısında bulunacak. Yabancı katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz konaklama imkanı sunulacak olan fuarda, AFAD ve Türk Kızılay Derneği de açtıkları stantlarla hem farkındalık oluşturacak hem de depremzedelere bağış toplayacak.

AFAD VE KIZILAY FUAR ALANINDA STANT AÇAÇAK

200’den fazla üretici ve seçkin markanın katılımcı olarak yer alacağı ve 77 ülkeden 30 binden fazla yerli ve yabancı ziyaretçi beklenen fuarda, ziyaretçiler de afet bölgesindeki depremzedelerimiz için bağış yapabilme imkanı bulacak. Türk Kızılay Derneği ve AFAD’ın fuar alanında kuracağı stantlarla deprem bölgesindeki aileler için nakdi bağışlar toplanacak ve doğal afetler hakkında farkındalık oluşturulacak.

HER YABANCI ZİYARETÇİ BAŞINA 1000 TL’LİK NAKDİ YARDIM

Ambiyans fuarcılık, Almanya, Fransa, Rusya ve İspanya başta olmak üzere 77 ülkeden 30 bini geçkin ziyaretçiyi bir araya getirecek olan Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’na katılım sağlayacak her yabancı ziyaretçi başına deprem bölgesindeki afetzedelere 1000 TL’lik nakdi bağış yapacak. Ayrıca fuardaki katılımcılara fuar boyunca aldıkları siparişlerden elde ettikleri gelirin yüzde 5ini depremzedelere bağışlamaları için destek çağrısında bulunulacak.

YABANCI KATILIMCI VE ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ KONAKLAMA SAĞLANACAK

Başarılı bir ihracat fuarı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin: “Ambiyans Fuarcılık ile beraber düzenlediğimiz Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda yurt dışı profesyonel alımcılara ücretsiz konaklama desteği vereceğiz. Ayrıca yine perakendeci-marka üyelerimize iki gece ücretsiz konaklama sağlayacağız. Bunlara ilave olarak afet felaketinin yaşandığı şehirlerden fuara gelmek isteyen sektör mensuplarını fuar süresinde ücretsiz olarak seve seve ağırlayacağız. Fuar kapsamında diğer bütün kampanyalarda aktif rol üstlenerek yardım ve bağışların iyi noktalara ulaşması için her aşamada işin içinde olacağız. Bu çalışmalarımızın afet bölgesindeki depremzedelerimize bir nebze de olsa merhem olmasını diliyorum” dedi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ