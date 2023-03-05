İSFA Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri İhracat Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen fuara; 77 ülkeden 30 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor. Fuar kapsamında, fuarı ziyaret edecek olan her bir yabancı ziyaretçi adına 1000 TL’lik nakdi yardım fonu oluşturuldu, katılımcılara da fuardan elde ettikleri gelirin yüzde 5ini bağışlamaları için destek çağrısında bulunuluyor. Yabancı katılımcı ve ziyaretçilere ücretsiz konaklama imkanı sunulan fuarda, AFAD ve Türk Kızılay Derneği de açtıkları stantlarla hem farkındalık oluşturuyor hem de depremzedelere bağış toplanıyor…

Bir çok sektörel sivil toplum kuruluşunu tek çatıda birleştiren Ambiyans Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’nın açılışına; Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, GEEM ( Gelişen Ev ve Yaşam Derneği) Başkanı Ahmet Çığır Şahin, TOBB Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı, İDDMİB (İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği)Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, TUYAD (Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği) Başkanı Hayrettin Özaydın, BEYPER(Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği) Başkanı Ali Yıldız, EVSİD( Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği) Başkanı Talha Özger ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

ÇİN’DEN SONRAKİ EN BÜYÜK İHRACATÇI TÜRKİYE

TOBB Züccaciye Meclisi Başkanı Murat Kolbaşı: “Bugün bu fuarla hem depremzedelere destek hem de Türkiye ihracatına güç katmak için önemli bir adım atıyoruz. Atlantik kıyısından doğuya doğru gittiğinizde Çin’in batısında kalan o bölgedeki züccaciye sektörünün gücüne karşın Türkiye tek üretici olma konumunda yer alıyor. İşin elektronik tarafına gelirsek Çin’den sonraki en büyük ihracatçı konumundayız. Burada temsil ettiğimiz Elektrik Elektronik İhracatçılar Birliği 15 milyar dolarlık rakamla en büyük ihracatçı birlikleri arasında ilk 5’te yer alıyoruz.26 tane firmamız bugün fuarda yer alıyor. Elektrik elektronik ihracatında her zaman elimizden geleni yapacağız. Üretim gücümüz çok yüksek. Bunu yapabileceğimize eminiz” ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ TÜRK MARKALARINI DÜNYAYA DUYURMAK

Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş : “Fuarımız kapsamında depremzedelerimiz için bir yardım fonu oluşturduk. Her yabancı katılımcı başına belli miktar bağış yapacağız. Ayrıca katılımcılarımıza da fuarda aldıkları siparişlerden elde edecekleri gelirin bir kısmını bağışlamaları için çağrıda bulunuyoruz. 200’den fazla katılımcının ve seçkin markanın yer aldığı fuarımıza 77 ülkeden 30 binden fazla katılımcı bekliyoruz. Gerek katılımcılarımız gerek ziyaretçilerimiz fuar alanına kurulan Kızılay ve AFAD’ın stantlarından deprem bölgesine bağışta bulunabilecekler. Hedefimiz ülkemizin dünyanın dört bir yanında satın alma heyetlerinin ve sektörün kanaat önderlerinin ziyaret edeceği bir ihracat merkezi olması yolunda katkıda bulunmak ve “İhracat Platformu” haline getirmek. Bu amaçla yaklaşık 6 milyar dolar ticarete sahip Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri Fuarı ve İSFA Elektrik ve Elektronik Ev Teknolojileri İhracat Fuarı’nı bir araya getirdik. Biz faaliyetlerimizi STK lar ile birlikte oluşturuyoruz. Ambiyans Fuarcılık olarak biz Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği ile İSFA kısmında ise BEYPER Beyaz Eşya Perakendeciler Derneği ve TUYAD Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği ile iş birliği içindeyiz. Amacımız el ele vererek marka ve firmalarımızı tüm dünyaya tanıtmaya katkıda bulunmak” dedi.

KÜRESEL PAZARDAN DAHA FAZLA PAY ALACAĞIZ

Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çığır Şahin: “Stratejik ve sektörel ortağı olmaktan gurur duyduğumuz Ambiyans Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda markalarımızla yerimizi aldık. Dünya liginde üst sıralara tırmanmak, Türk markalarının üretim, imkan ve kabiliyetlerini tescil ederek, küresel pazardan daha fazla pay alabilmelerini sağlamak yegane hedefimizdir. Sektörümüzün ticari potansiyelinin gücüne güç katacağına inandığımız fuarımızın; markalarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İHRACAT HEDEFİ 7,5 MİLYON DOLAR

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu: “Ocak ve Şubat aylarında toplam 980 milyon dolar ihracat rakamı mevcut. Bu veriye göre 2023 yılı sonunda 6 milyar dolarlık bir hacim bekliyoruz. Yılın ikinci yarısında arz-talep dengesindeki değişim, hızlı lojistik gibi etkenlerle bu rakamı 7,5 milyon dolar gibi bir rakama çıkarmanızı temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

TUYAD Telekomünikasyon Uydu ve Elektronik Sanayicileri İş İnsanları Derneği Başkanı Hayrettin Özaydın: “ Biz TUYAD olarak ihracatımızı geliştirmek adına her yıl 28 ülkede büyük bütçelerle ihracat fuarlarında stant açıyoruz. Bu yüzden ülkemizde başka örneği olmayan Ev ve Mutfak Ürünleri İhracat Fuarı’nda bulunmaktan da mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ