CNN'e konuşan çifte yakın bir kaynak, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve ortağı Lauren Sánchez'in nişanlandığını söyledi.

Teklif veya bekleyen düğün planları hakkında hiçbir ek ayrıntı hemen mevcut değildi.

Eski bir televizyon muhabiri ve şimdi hayırsever olan Bezos ve Sánchez, ilişkilerini ilk olarak 2019'da kamuoyuna açıkladılar. Bezos ve Sánchez çıkmaya başladıklarından beri, çeşitli etkinliklerde fotoğraflanmanın dışında birlikte hayatlarının ayrıntılarını çoğunlukla gizli tuttular.

Çift, 2022'de Washington DC'deki evlerinde, Bezos'un muazzam servetini çeşitli nedenlerle stratejik olarak dağıtmaya yönelik hayırsever çalışmalarından bahsettikleri ilk ortak oturma röportajı için CNN ile konuştu.

Hayırsever çabalarına gelince, Sanchez CNN'e "gerçekten harika takım arkadaşları olduklarını" söyledi ve gülerek "biraz sıkıcı" olabileceklerini de sözlerine ekledi.

Bezos, Emmy ödüllü gazeteciyi "tanıyabileceğiniz en cömert, en yürekli insan" olarak tanımlamaya devam etti ve onun "ilham kaynağı" olduğunu söyledi.

Milyarder aynı zamanda uzay şirketi Blue Origin'in de kurucusu ve 2021'de Blue Origin'in New Shepard roketiyle uzaya gidip geri dönüyordu .

Aynı zamanda eski bir helikopter pilotu olan Sánchez, CNN'e kendisinin de önümüzdeki yıllarda uzaya gitmeyi planladığını ve kendisine "harika bir kadın grubunun" katılacağını söyledi.

Bezos, daha önce dört çocuğu paylaştığı MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliydi. Sánchez'in önceki ilişkilerinden üç çocuğu var ve 2019'da boşanmalarını tamamlamadan önce Hollywood ajanı Patrick Whitesell ile 13 yıl evli kaldı.