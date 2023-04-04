Amazon.com.tr'nin elektronikten ofis ürünlerine, modadan ev yaşam ürünlerine kadar birçok farklı kategoride indirimler sunduğu 'Bahar Fırsatları' kampanyası kapsamında bebek ve oyuncak ürünleri de uygun fiyatlarla sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, Amazon.com.tr'nin 10 Nisan'a kadar devam edecek 'Bahar Fırsatları' kampanyası sadece moda, ev yaşam ürünleri, spor, kişisel bakım gibi kategorileri değil en popüler markaların bebek ve oyuncak ürünlerini de kapsıyor.

Amazon.com.tr, kampanya boyunca müşterilerine, aralarında Lego, Barbie, Disney, Fisher Price, Hot Wheels, Chicco, Prima, Comfymax, Marvel, Zuppers, Babyes, Adel gibi markaların bulunduğu binlerce bebek ve oyuncak ürününde kaçırılmayacak avantajların yanı sıra günlük ve saatlik özel tekliflerle de indirimler sunmaya devam ediyor.

Bebek ürünleri ve oyuncaklarda öne çıkan indirimli ürünler arasında, Play-Doh Care’n Carry Bet Oyun Hamur Seti, My Little Pony Müzikli ve Işıklı Mane Melody Oyun Seti, Lego Duplo Classic Yapım Parçası Kutusu, Philips Bebek Ürünleri, Bebek Arabaları, Taşıma Ürünleri ve Aksesuarları, Vauva Bounce Oyuncaklı Anakucağı yer alıyor.

Amazon Prime üyeleri ise 'Bahar Fırsatları' döneminde de ücretsiz teslimat avantajından faydalanabilecek. Ayda sadece 7,90 TL'ye minimum sepet tutarı olmaksızın aynı gün, ertesi gün, iki günde teslimat ve randevulu teslimat seçenekleriyle ücretsiz ve hızlı teslimat seçenekleri sunan Amazon Prime'a üye olmak ve üyelik ayrıcalıklarını 30 gün ücretsiz denemek için Amazon.com.tr/prime adresi ziyaret edilebilir.

Bahar Fırsatları kampanyası boyunca çok sayıda üründe sunulacak tüm indirimlere Amazon.com.tr/baharfirsatlari web sayfası ve Amazon mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.(AA)