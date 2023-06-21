Amazon Prime Day, genellikle Temmuz ayında düzenlenen ve Prime üyelerine özel indirimler sunan bir etkinliktir. Prime üyeliği, ücretsiz hızlı kargo, Prime Video erişimi ve daha birçok avantajı içerir. Etkinlik boyunca, elektronikten video oyunlarına, ev eşyalarından giysilere, makyaj ürünlerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesinde önemli indirimler ve fırsatlar sunuluyor.

Yıllar içinde Prime Day, indirimli fiyatlarla alışveriş yapmayı seven kullanıcılar için bir ritüele dönüştü ve Kara Cuma indirimlerine eşdeğer, hatta bazen daha iyi fırsatlar sunan bir etkinlik hâline geldi. Bu yılki etkinlik için belirlenen tarihler 11 ve 12 Temmuz olarak açıklandı. Prime üyeleri için erken indirimlerin yakın zamanda başlaması beklenirken, asıl büyük fırsatların 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşeceği belirtiliyor.

Birbirinden farklı kategorilerdeki binlerce ürünün indirimli fiyatlarla satışa sunulacağı Prime Day 2023 için geri sayım başladı. Bu özel iki günde alışveriş severler, yılın en büyük indirimlerinden yararlanma fırsatı yakalayacaklar.