Amazon Prime hizmeti, ülkemizde kullanıma sunulmaya başlandığı 2020 yılından beri 7,90 TL olarak ücretlendiriliyordu. Geçtiğimiz sene katıldığım basın toplantısında Amazon Türkiye Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon'un Türkiye'de fiyat artırmak gibi bir planının olmadığını söylemişti. Ancak şu an işler değişti ve Amazon Prime'ın aylık fiyatı 7,90 TL'den 39 TL'ye yükseldi. Bu arada yine geçen yaz Amazon Prime'ın Avrupa fiyatlarında zam yapılmıştı, yani aslında bizdeki fiyat artışı beklenen bir şeydi.

ÜYENİL NASIL İPTAL EDİLİR

Ayarlar bölümüne Hesabım sayfasından giderek Amazon Prime üyeliğinizi sonlandırabilir veya tam Amazon Prime üyeliğine geçmemek için ücretsiz deneme üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Amazon Prime üyeliğinizi sonlandırmak veya ücretsiz deneme üyeliğinizi iptal etmek için: