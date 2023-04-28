Mâna, huzur ve ibadetle süslü bir ay olan; KUR'AN müjdeleyicisi, Ramazan ayına veda ettik. Rabb'ım yapılan bütün İBADETLERİ:(Okunan Kur'an'lari. (Mukabeleleri),kılınan namazları,(Teravihleri),verilen Zekâtları, fitreleri, yapılan hayır ve hasenatı ve Gönüllerden akıp gelen bütün DUALARI)bütün İYİLİK ve GÜZELLİKLERİ kabul eylesin.

KUR'AN'LA her zamankinden daha çok hem hâl olunan, bütünleşilen bu ay, Müslümanlarda :(Samimiyet duygularını, Kişilik kalitesini, sağlam karakter sahibi olmayı,(Hâk, Adalet, Merhamet duygularını daha da kuvvetlendirerek artırır. Böylelikle her Müslüman, İnsanlığa hizmet yolunda iş ve ilişkilerinde daha verimli üretim yapma imkanını elde eder.

Bu ayda hayat, normal aylara nazaran daha farklı seyreder. Beyne mâna yüklü farklı bir kodlama yüklenir, adeta yeni bir format atılır. KUR'AN'A daha açık hâle gelir. Mâna yüklü, Ruh kökleri daha kuvvetlenmiş bir şekilde,(bütün süreçleriyle) İBADETLERLE daha aktif, daha canlı, daha verimli hayat yaşanır. Şifa kaynağı KUR'AN'IN rehberliğinde hem RUH, bütün uzuvlariyle hem de BEDEN tatmin olmuş bir hâl alır.

KUR'AN ve SÜNNETTEN beslenmeyen her AKIL, aslında HASTALIKLIDIR. Kulakları, Gözleri, Gönlü, Beyni gerçeğe kapalıdır ve insanı çaresi olmayan sıkıntılara sokar. Kur"an ve Sünnet; yolunda yürüyen herkese huzur, mutluluk kapısını açar. Hareketler, iş ve ilişkilerin her biri için Karar verilirken, iyi bir KARAR için GÜVENİLİR bir BILGİ çok önemlidir. Bunun için KAYNAK,MENŞE Kur'an'ı Kerimdir. Kur'an ve Sünnet insana en güvenilir bilgileri aktarır. Bu sayede Dünyanın haz ve heveslerine yenik düşülmez, hayat yürüyüşü aşırılıklara karşı kontrol altına alınır. Dünyaya teslim olunmaz.

Enfal 2.Ayet:)Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Karşılarında Ayetleri okunduğu zaman İmanlarını artırır ve bunlar yalnızca Rab'lehine tevekkül ederler.

Hadis: Sizin en hayırlınız Kur'an öğrenen ve öğretendir.

Yeni bir güne başlanıldığında, inşallah Kur'an ve Sünnet ölçüsünün dışına çıkmadan, her günün Ramazan hassasiyeti içinde yaşanması temel esas alınır herkesçe.

Cuma Bayramınızı tebrik ederim. Selamlar Allah'a emanet olunuz.