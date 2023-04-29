Gözlük Camı Temizleme Sıvılarına Dikkat: İçindekiler ve Kullanım Önerileri

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

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Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

Bakırköy Yenimahalle’de yer alan İBB Cem Karaca Kültür Merkezi salonunda seyircisiyle buluşan Yağmur Mahmure ’nin yazıp Haluk Ayvazoğlu ’nun yönettiği 2 perdelik Başyapıt isimli oyun, Bakırköylü sanatseverler tarafından ayakta alkışlanarak tam not aldı. Haluk Ayvazoğlu tarafından yönetilen Bakırköylüler Derneği Tiyatro Atölyesi amatör oyuncuların yer aldığı Başyapıt önümüzdeki günlerde adından sıkça söz ettirecek izlenimi bıraktı. Serdar Taşpınar, Makbule Demirtaş, İzden Ünlü , Mehmet Türkbeyler, Beyhan Kumaş, Aysun Karagül, Figen Bade Gürz, Semra Yıldırım, Volkan Özcan, Jale Canbul, Ebru Demir, Oğuztürk Deliorman , Emel Koçer Gür , Kenan Pekel, Deniz Gündoğdu, Mehmet Aslan, Buket Çelik ve Nalan Dilaverler ’in rol aldığı oyunun yönetmenliğini Haluk Ayvazoğlu, ışık sorumluluğunu Fikret Dilaverler yaptı.