Amasya ilindeki liselere yönelik 2023 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan verilere göre, 2022 yılındaki yerleştirme sonuçlarına dayanarak Amasya'daki liselerin taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri belirlendi. İşte Amasya'daki bazı liselerin 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimleri:

İşte Amasya Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Amasya / Merkez / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 448,19 3,02 3,22 Amasya / Merzifon / Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 437,89 4,24 4,53 Amasya / Suluova / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 407,20 8,7 9,79 Amasya / Merkez / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 392,70 11,23 14,22 Amasya / Merkez / Amasya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 378,28 14,03 15,9

Amasya / Merkez / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 364,27 17,04 17,66 Amasya / Merzifon / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 311,17 32,14 29,1 Amasya / Suluova / Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 290,13 40,21 38,11 Amasya / Merkez / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 273,25 47,84 60,04 Amasya / Merzifon / Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 272,54 48,18 89,57 Amasya / Taşova / Şehit Bekir Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 271,62 48,62 – Amasya / Merkez / Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 252,67 58,7 – Amasya / Merkez / Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 231,57 71,98 – Amasya / Merkez / Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 190,32 96,17 – Amasya / Merzifon / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 188,21 96,79 89,57

Macit Zeren Fen Lisesi: Fen Lisesi türünde yer alan okul, İngilizce eğitim vermektedir.

Pansiyon seçeneği mevcuttur.

2022 yılında taban puanı 448,19 olarak belirlenmiştir.

Yüzdelik dilimde 3,02'lik bir yer edinmiştir. Merzifon Fen Lisesi: Fen Lisesi türünde bulunan okul, İngilizce dilinde eğitim vermektedir.

Pansiyon imkanı sunulmamaktadır.

2022 yılında taban puanı 437,89 olarak açıklanmıştır.

Yüzdelik dilimde 4,24'e sahiptir. Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi: Fen Lisesi olarak faaliyet gösteren okul, kız öğrencilere hizmet vermektedir.

İngilizce dilinde eğitim yapılmaktadır ve pansiyon imkanı bulunmaktadır.

2022 yılında taban puanı 407,20 olarak belirlenmiştir.

Yüzdelik dilimde 8,7'lik bir konuma sahiptir.

Yukarıda bahsedilen liselerin yanı sıra Amasya'da bulunan diğer liselerin de taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklanmıştır. Liselere girişte tercih yapacak olan öğrencilerin, bu bilgileri dikkate alarak tercihlerini yapmaları önemlidir.

MEB tarafından yayınlanan verilere göre Amasya Liseleri 2023 kontenjanları ve yüzdelik dilimleri de belirlenmiştir. Bu bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesini veya yerel eğitim müdürlüğünü ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, okulların resmi web siteleri ve yerel haber kaynakları da güncel bilgilere ulaşmanızı sağlayabilir.

Amasya ilindeki liselerin 2023 taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihi yapacak öğrenciler ve aileleri için büyük önem taşımaktadır. Bu veriler doğrultusunda, öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda tercihlerini yapmaları önemlidir. Başarılar dileriz!