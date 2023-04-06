Amasra'daki maden kazasından yaklaşık 5 buçuk ay sonra acı bir gelişme yaşandı. İstanbul'da tedavi gören Ayhan Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp dün yaşamını yitirdi. Aynı patlamadan kardeşi Umut Akgül'ün de yaralı kurtulduğunu belirten ağabey Selahattin Akgül, "Kardeşim Ayhan, görüştüğümüz zaman yer üstünde olduğunu söylüyordu ama yer altındaymış" dedi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, 42 işçinin öldüğü maden ocağındaki patlamada yaralanan ve 5 ay 22 gündür tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden işçi Ayhan Akgül'ün (38), Çanakçılar köyündeki evine Türk bayrağı asıldı. Aynı patlamadan kardeşi Umut Akgül'ün (40) de yaralı kurtulduğunu belirten ağabey Selahattin Akgül, "Kardeşim Ayhan, görüştüğümüz zaman yer üstünde olduğunu söylüyordu ama yer altındaymış" dedi.

Maden ocağında 2012'den beri mekanizasyon işçisi olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Ayhan Akgül'ün, yarın, cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Amasra ilçesi Çanakçılar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.