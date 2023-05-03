İntibak yasası çıktı mı? Emekliye intibak zammı ne zaman ?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Tolga Kuru kimdir? Tolga Kuru Peruk Saçını Neden Fırlatıp Attı

ÖTV indirimi telefonlara ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak?

Remzi Barlas Kimdir, Mesleği Ne?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararları ile Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdam verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.010 ve 2.000 doların destek, 2.030 ve 2.050 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl başlayan "şahin" politikalarının sonuna yaklaşıldığını ifade eden analistler, para piyasalarında, Banka'nın politika faizini yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan artıracağı ve "şahin" politikalarını sonlandıracağı beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Doğal gaz desteğinin maliyeti ne kadar olacak?

Doğal gaz desteğinin maliyeti ne kadar olacak?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözlü yönlendirmelerin piyasalar ın odağından olduğunu belirterek, gelecek döneme ilişkin ipuçlarının varlık fiyatlarında oynaklığı arttırabileceğini söyledi.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 1.263 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.070 lira, Cumhuriyet altını da 8.400 liradan satılıyor.