Bank of America analistleri ons altında rekor seviyelerin görülmesinin sadece zaman meselesi olduğunu söyledi. Altın fiyatları ABD'de resesyon endişeleriyle hızlı yükselmeye başladı. Petrol fiyatlarındaki artış, ABD'deki bankacılık krizi gibi etkenler Fed'in faiz alanında atacağı adımları sınırlıyor. Bu gelişmeler ışığında da altına olan talep hızla artışa geçti.

Bank of America analistleri de altındaki hareketi yorumladı. Analistler ons altının 2078 dolar olan rekoru kırmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu açıkladı. BofA analistleri Ons Altın için ilk hedefin 2100 dolar olduğunu ve bunun da ikinci çeyrekte görülebileceğini belirttiler.