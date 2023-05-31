Altın fiyatlarında son durum ne? Dolar/TL'deki tarihi zirve, yurtiçinde altın fiyatlarını nasıl etkiledi? Gram altın yeni bir rekorla 1.320 TL'ye mi yükseldi? Peki, altının ons fiyatı ne durumda? Ve tahvil getirilerindeki son durum nedir? Tüm bu soruların yanıtları ve altın piyasası hakkında daha fazla detay haberimizde...

Gram Altında Yeni Rekor: 1.320 TL

Dolar/TL'de ulaşılan yeni tarihi zirve, yurtiçinde altın fiyatlarında da rekor getirdi. Gram altın fiyatı, sabaha karşı kurda görülen hareketin etkisiyle 1.320 lira seviyesini gördü. Ancak, sabah saatlerinde Dolar/TL'nin 20.65'e gerilemesiyle gram altın da yeniden 1.302 lira seviyesine çekildi.

Altının Ons Fiyatı Yatay Seyirde

Altının ons fiyatı, uluslararası piyasalarda yatay bir seyir izledi. Dün 1.945 dolardan 1.959 dolara yükselen ons fiyatı, sabah saatlerinde de bu seviyeden işlem gördü.

ABD'de Tahvil Getirileri Geriliyor

ABD'de borç tavanı krizinde Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzlaşmaya varılmasıyla piyasalarda rahatlama yaşandı. ABD 2 yıllık tahvilinin getirisi geçen cuma yüzde 4.62 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla yüzde 4.45'e geriledi. 10 yıllık hazine tahvilinin getirisi de yüzde 3.85'ten yüzde 3.68'e geriledi.

25 Baz Puanlık Artırım İhtimali Fiyatlanıyor

Borç tavanı krizi artık geride bırakılmaya başlarken artık gözler Fed'in 14 Haziran'da açıklayacağı faiz kararına çevrildi. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı tüketici harcamaları verileri, beklentilerde değişime yol açtı. Tüketici harcamaları nisan ayında yüzde 0.8 yükselirken, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 4.4 arttı. Bu veriden önce Fed'in faizi sabit bırakacağı yüzde 71 ihtimalle fiyatlanırken, bugün itibarıyla 25 baz puanlık bir faiz artırımına yüzde 60 ihtimal veriliyor.

Ons Fiyatı Geçen Haftaya Göre Düştü

Doların küresel olarak güçlenmesi, altının ons fiyatının 1.975 dolardan 1.960 doların altına düşmesine yol açtı. Ancak yurtiçinde doların yükselmesi, altın fiyatlarını yükseltmeye devam etti.