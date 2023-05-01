Haftaya yükselişle başlamasının ardından altın fiyatı birkaç kez 2.000 doları geri almayı denedi. Ancak ABD Hazine tahvil getirilerinde görülen kararlı toparlanma nedeniyle bunu başaramadı. Bitcoin ise 27 bin dolara bir dalıştan sonra 30 bin dolar sınırını geri döndü. Altın ve Bitcoin yatırımcıların dikkatleri Nisan ayı istihdam raporu ve Federal Reserve’in politika duyurularında olacak. Ayrıca yatırımcılar, ABD’den gelen önemli makroekonomik veri açıklamalarını takip edecek.

Altın ve Bitcoin yatırımcıları için riskli bir hafta

ABD’den gelecek yüksek etkili makroekonomik verilerin ve Fed’in politika açıklamalarının, sert dalgalanmaları tetiklemesi mümkün. Bu nedenle, altın ve Bitcoin yatırımcıları için riskli bir hafta olacak. Haftanın başında Çin’den gelecek NBS İmalat PMI ve İmalat Dışı PMI’ı, piyasa katılımcıları yakından izleyecek. PMI anketlerinin dünyanın en büyük altın tüketicisi olan Çin’in ticari faaliyetlerinde genişlemenin sürdüğüne işaret etmesi halinde altının değerini koruması muhtemel. Bu PMI’lardan birinin beklenmedik bir şekilde 50’nin altına düşmesi durumunda, altın yakın vadede düşüşe geçebilir.

Pazartesi günü ABD’de açıklanacak olan Nisan ayı ISM İmalat PMI verisinin USD’nin değerlemesi üzerinde kayda değer bir etkisi olması beklenmiyor. Çarşamba günü, ISM Hizmetler PMI anketi ve ADP’nin özel sektör istihdam raporu, Fed'in politika kararları öncesinde altın ve Bitcoin yatırımcıları tarafından göz ardı edilecektir.

Bu senaryoda altının yönünü tersine çevirmesi mümkün!

Piyasa beklentisi, Fed’in politika faizini 25 bps artırarak %5-%5,25 aralığına yükselteceği yönünde. Politika açıklamasında ya da FOMC Başkanı Jerome Powell’ın Fed’in ekonomik durumu yeniden değerlendirmek için faiz artırım döngüsüne ara vereceğini söylemesi halinde, ilk tepkinin ABD getirileri üzerinde baskı yaratması ve altında bir ralliye kapı açması muhtemel. Ancak Powell, yılın geri kalanında politika faizini düşürme niyetinde olmadıklarını yineleyebilir. Ayrıca, sıkılaştırmaya ara vermelerinin, ihtiyaç görmeleri halinde artırımlara geri dönemeyecekleri anlamına gelmediğini açıklayabilir. Bu senaryoda, başlangıçta yükselse bile altının yönünü tersine çevirmesi mümkün.

Piyasalar ayrıca Powell’ın finansman durumuna ilişkin yorumlarına da dikkat edecek. Silicon Valley Bank’ın çöküşünden sonra Powell, para politikasının enflasyonu düşürmek için yeterince sıkı olması gerektiğini söyledi. Ancak, bu sıkılığın bir kısmının kredi koşullarından geleceğini belirtti. Fed’in kredilerde kayda değer bir sıkılaşma görmediğini söylemesinin şahin bir açıklama olarak görülmesi olası. Dolayısıyla bunun da doların güç kazanmasına yardımcı olması muhtemel.

Bunun, altın fiyatına vermesi mümkün

Cuma günü, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu Nisan ayı istihdam raporunu yayınlayacak. Beklentiler, Tarım Dışı İstihdamın (NFP) Mart ayındaki 236.000’lik büyümenin ardından 181.000 artması yönünde. Ortalama Saatlik Kazançlar ile ölçülen ücret enflasyonu tahminleri yıllık bazda %4,2’den %4,4’e yükselmesi yönünde. Genel olarak, NFP’de beklenenden daha güçlü bir artış, özellikle de buna güçlü bir ücret enflasyonu okuması eşlik ediyorsa, doların değerlemesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacaktır. Bunun da altına zarar vermesi mümkün. Öte yandan, 100.000’e yakın veya daha düşük bir NFP verisi altın üzerinde tam tersi bir etkiye sahip olacaktır.

Tüm bunlardan sonra, önümüzdeki haftanın olaylarında gezinmenin kolay olmayacağını belirtmek gerekiyor. Büyük resmin daha net bir görünümüne sahip olmak için ABD Hazine tahvil getirilerindeki hareketi izlemek iyi bir fikir olacaktır. 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, Fed’in Mart ayı politika toplantısından bu yana %3,3 ile %3,6 arasında gidip geliyor. Bu aralığın dışına çıkmasının, altın fiyatı için yönsel bir ipucu sağlaması mümkün.

Altın fiyatının teknik görünümü ve tahmin anketi

Piyasa analisti Eren Şengezer, altının teknik görünümünü şu şekilde analiz ediyor. Altın fiyatı bu hafta her gün 20 günlük Basit Hareketli Ortalamanın (SMA) altında kapandı. Böylece, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi 50’ye doğru gerileyerek alıcıların tereddütlerini yansıttı.

Aşağı yönde, 1.940 dolar ve 1.930 dolar öncesinde 1.970 dolarda ara destek oluştu. Bu son desteğin altında bir günlük kapanışın, 1.900 dolara doğru uzun bir düşüşü tetiklemesi olası. 2.000 dolar sert direnç olarak duruyor. Altın, bu seviyenin üzerine çıktığında ve desteği teyit ettiğinde, boğaların daha sonra 2.020 dolar (statik seviye) ve 2.040 doları (son yükseliş trendinin son noktası) hedefe alması muhtemel.

FXStreet Tahmin Anketi kısa vadede karışık bir tablo çiziyor. Altın fiyatı için bir aylık görünüm ortalama 2.035 dolar hedefle yükselişini sürdürüyor.

Bitcoin’in 30.000 dolar bariyerini aşması önemli!

Bitcoin geçen hafta 29 bin doların üzerine çıktı. Popüler analist Michael van de Poppe, altcoinlerin yeniden ivme kazanması için Bitcoin’in 30.000 dolar bariyerini aşmasının önemini vurguluyor. Analist, Bitcoin’in yükselmeye devam eden ve altcoinleri ayak uydurmakta zorlanan piyasadaki hakimiyetini tartışıyor. Altcoinler zayıflarken Bitcoin’in güçlü kaldığını ve bunun da altcoin piyasasında uzun süreli bir düzeltmeye yol açtığını söylüyor. Analiste göre, eksik olan piyasa güveninde bir artış olmadığı sürece bu eğilim devam edecek.

Bu yüzden analist, Bitcoin’in 30.000 dolar sınırını aşmasının önemini vurguluyor. Bunun altcoinlere olan güven için ilk bileşen olacağını belirtiyor. Bitcoin bu bariyeri aştıktan sonra konsolide olursa, altcoinlerin de bunu takip etmesini bekliyor. Analist, toplam piyasa değerinin hala yükseliş eğilimli bir yapıda olduğunu, ancak henüz önemli direnç seviyelerini aşamadığını kaydediyor.