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Altın ne kadar? Bugünkü altın fiyatı: 4 Eylül 2023... Altındaki bu son durum yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Bugün, 4 Eylül 2023 tarihinde, altında son durum dikkat çekiyor. Piyasada altın, çeyrek altın, tam altın satış fiyatlarında son durumu sizler için araştırdık. İşte bugünkü altın fiyatı, 4 Eylül 2023 altın, çeyrek altın, tam altın satış fiyatlarını haberimizin detaylarında bulacaksınız...

Altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları bugün, 4 Eylül 2023 tarihinde yatırımcılar ve ekonomi takipçileri tarafından yakından izleniyor. Ons altın sabah saatlerinde 1945 dolara el değiştirirken, gram altın 1669 Türk Lirası üzerinden alıcı buluyor.

Altın Fiyatları Tablosu

Altın Türü Satış Fiyatı Değişim (%) Saat Gram Altın 1,669.79 TL 0.11 08:29 Ons Altın ($) 1,945.55 0.27 08:29 Altın ($/kg) 63,250.00 -0.03 12:36 Altın (Euro/kg) 58,720.32 0.69 12:36 Cumhuriyet Altın 11,432.66 TL 0.49 12:36 Çeyrek Altın 2,778.95 TL 0.49 19:41 Reşat Altın 11,778.59 TL 0.49 12:36 Kulplu Reşat Altın 11,754.97 TL 0.49 12:36

Çeyrek Altın Nedir?

Çeyrek altın, ziynet takı grubunun en küçük üyesidir ve halk arasında "küçük altın" olarak da bilinir. 18 mm kalınlığında ve 22 ayar olan çeyrek altın, 1,75 gram ağırlığındadır. Çeyrek altındaki saf altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

Kulplu Çeyrek Altınlar Farklı mı?

Çeyrek altın, takı, ziynet eşyası ve yatırım aracı olarak farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Hediyelik olarak verilen çeyrek altınlar kulplu olurken, yatırım amaçlı tercih edilenler kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının saf altın içeriği, kulplarında yer almaz; çünkü çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Bu bilgiler, yatırımcılar ve altın piyasasını takip edenler için önem taşıyor.