Bunlar da ilginizi çekebilir

Medya, felsefe, siyaset bilimi çalışmaları olan Seven, akademisyendir. Kanada The University of Western’i bitiren, “Siyaset Bilimi” ve “Felsefe” yüksek lisansı yapan Seven, “Medya Çalışmaları” üzerine doktora yapmaktadır. 2012-2016’de Literatür Aktüel’de editörlük yapan Seven, Kanada Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesidir.

22 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar?

18 ayar altın bileziğin alışı 920,81 TL iken satışı ise 922,21 TL oldu.

18 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar?

14 ayar altın bilezik 749,78 TL'den alınıyor ve 908,15 TL'den satılıyor.

14 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar?

Ata Altın Ne Kadar?

Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Tam Altın Ne Kadar?

Yarım Altın Ne Kadar?

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Gram Altın Ne Kadar?