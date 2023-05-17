Gram altın alış: 1.262,68
Gram altın satış: 1.262,89
Çeyrek Altın Ne Kadar?
Çeyrek altın alış: 2.192,00
Çeyrek altın satış: 2.248,00
Yarım Altın Ne Kadar?
Yarım altın alış: 4.397,00
Yarım altın satış: 4.524,00
Tam Altın Ne Kadar?
Tam altın alış: 8.768,00
Tam altın satış: 9.007,00
Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Cumhuriyet altını alış: 9.094,00
Cumhuriyet altını satış: 9.231,00
Ata Altın Ne Kadar?
Ata altın alış: 9.037,00
Ata altın satış: 9.265,00
14 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar?
14 ayar altın bilezik 749,78 TL'den alınıyor ve 908,15 TL'den satılıyor.
18 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar?
18 ayar altın bileziğin alışı 920,81 TL iken satışı ise 922,21 TL oldu.
22 Ayar Altın Bilezik Ne Kadar?
22 ayar altın bilezik 1.232,64 TL'den alınırken 1.324,77 TL'den satılıyor.
YENİGÜN HABER MERKEZİ