Altın piyasası, 19 Mayıs 2023 tarihinde yatırımcılarını bir dizi düşüş ile karşıladı. Çeşitli altın türlerinden gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, yarım altın, tam altın ve reşat altına bakıldığında, geçen haftaya göre önemli oranda değer kayıpları gözlemlendi. Ekonomi uzmanları, bu düşüşün ardından altın piyasasında yaşanabilecek olası hareketlilikler hakkında çeşitli yorumlar ve tahminlerde bulundular. Bu haberimizde 19 Mayıs 2023 tarihindeki altın fiyatlarını, fiyatların geçen haftaya göre değişimini ve ekonomi uzmanlarının altın piyasası hakkındaki görüşlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Gram Altın

19 Mayıs 2023 tarihinde gram altın fiyatları alışta 1.241 TL, satışta 1.251 TL olarak belirlendi. Geçen haftaya kıyasla, gram altın fiyatında 14 TL'lik bir düşüş gözlemlendi.

10 Gram Altın

Aynı tarihte, 10 gram altın fiyatı 12.510 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek Altın

Çeyrek altın fiyatları alışta 2.026 TL, satışta 2.068 TL olarak belirlendi. Çeyrek altın, geçen haftaya göre 23 TL değer kaybetti.

Cumhuriyet Altını

Cumhuriyet altını alışta 8.339 TL, satışta 8.423 TL olarak belirlendi. Cumhuriyet altını geçen haftaya göre 98 TL düşüş gösterdi.

Yarım Altın

Yarım altın fiyatları alışta 4.052 TL, satışta 4.134 TL olarak belirlendi. Yarım altın, geçen haftaya göre 48 TL'lik bir değer kaybı yaşadı.

Tam Altın

Tam altın alışta 8.184 TL, satışta 8.266 TL olarak belirlendi. Tam altın, geçen haftaya göre 99 TL değer kaybetti.

Reşat Altın

Reşat altın alışta 8.166 TL, satışta 8.248 TL olarak belirlendi. Reşat altın, geçen haftaya göre 99 TL'lik bir düşüş gösterdi.

Altın Fiyatlarındaki Düşüş ve Yorumlar

19 Mayıs 2023 tarihinde altın fiyatlarındaki düşüş, özellikle yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Ekonomi uzmanları, gram altın için 1240 TL seviyesini önemli bir destek bölgesi olarak belirtiyor. 1245 TL ise ana direnç seviyesi olarak görülüyor. Eğer bu seviye aşılabilirse, 1250 TL ve 1255 TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenecek. Ancak, 1240 TL seviyesinin altına düşülmesi durumunda, 1235 TL ve 1230 TL seviyeleri destek bölgeleri olarak takibe alınacak.

Yenigün Haber Merkezi