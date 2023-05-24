ABD'nin temerrüde düşme tehdidi, güvenli liman talebini destekleyerek altının ikinci güne yükselişini sürdürmesini sağladı. Spot altın ons başına 1.980 dolar seviyesini test etti. Gram altın ise ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru uygulanarak yapılan hesaplamalara göre yaklaşık 1.260 TL civarında işlem görmekte.

Çeyrek altın 2.070 liradan, Cumhuriyet altını ise 8.370 liradan satılıyor.

Altın, geçtiğimiz hafta Nisan başından bu yana en düşük seviyesine gerilemesi sonrasında, yatırımcıların borç tavanı krizi ve Fed'in faiz politikası hakkında daha fazla netlik beklemesiyle dar bir aralıkta hareket etti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Salı günü geç saatlerde tarafların henüz borç limiti konusunda anlaşmaya varamadığını ifade ederken, sürenin daralması finansal piyasalarda endişelerin artmasına neden oluyor.

Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Ed Moya, altının 2.000 dolar seviyesini yeniden hedeflediğini belirtirken, borç tavanı krizi büyüdükçe altının desteklenmeye devam edeceğini öngördü. Artan risklere bağlı olarak yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesi altını destekleyeceği düşünülüyor.

Politik bir çıkmaza ilişkin endişeler, temerrüt senaryosunun gerçekleşmemesi durumunda ödenmeme riski en yüksek olan kısa vadeli Hazine bonolarının getirilerinin artmasına neden oluyor. Bu durum, yakın vadeli faizlerin düşüş yaşayan 10 yıllık gösterge tahvil getirisinin üzerinde olmasını sağlıyor. Daha uzun vadeli tahvillerin daha düşük getiriye sahip olması, faiz getirisi olmayan spot altın için olumlu bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bu gelişmelerle birlikte altın, yatırımcıların riskli dönemlerde güvenli liman arayışında tercih ettikleri bir değerli metal olarak ön plana çıkmaya devam ediyor. ABD borç tavanı krizinin çözümüne yönelik gelişmeler yakından takip ediliyor ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

Yenigün Haber Merkezi