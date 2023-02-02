Alternatif Rock müziğin genç ve üretken isimlerinden Batu yeni teklisi “Gölgen Sahte” ile dinleyicisiyle buluşuyor.

''Batu'', babasının bağlama çalması annesinin ise Rock müzik hayranı olması sebebiyle halk müziği nağmeleri ve gitar rifflerinin birleştiği bir aileden geliyor.

Lise yıllarında amatör olarak başladığı müzik yolculuğu, Üniversite’de ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünü kazanıp Ankara’ya gitmesi ile arkadaşları ile kurduğu müzik grubunda hep solistlik yapması hemde şarkıların sözlerini yazması ile farklı bir boyuta ulaşıyor.

2018 yılından bu yana bağımsız ve tekli olarak müzik kariyerini devam ettiren 'Batu', yayınladığı 28 şarkıdan “Hem Yolsun Hem Yolcu” isimli parça Spotify’ın resmi listelerinden; “Fresh Finds Türkiye” ve “dore” listelerinde, "Sensiz Her Mevsim Kış" isimli parçası ise "New Music Friday Türkiye" listesinde yer aldı.

27 Ocak tarihinde “WediaCorp Music” etiketiyle yayınlanan “Gölgen Sahte” tüm dijital platformlarda yayında.