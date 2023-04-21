Mine Sanat Galerisi, tabiri caiz ise zincir bozan bir sergiye daha doğrusu bir projeye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Devabil Kara’nın “SUYUN PLASTİĞİ - KHORA” isimli sergisi 30 Mart’ta Mine Sanat Galerisi’nde sanat izleyicisiyle buluştu. Ben de geçen hafta içinde ziyaret etme şansına sahip oldum. Değerli hocam Devabil Kara ile uzun uzun sohbet ettik.

Sizlere neden “Zincir Bozan” tabirini kullandığımı açıklamaya çalışayım.

Sanatçı Devabil Kara, Mine Sanat Galerisi işbirliği ile sanatseverleri alternatif bir sanat deneyimi sunmayı amaçlamış. Bu projede sanat yapıtı, sergilenen mekânlar, sanatçı ve sanat nesnesi ile sanat izleyicisinin ilişkisi sorgulanıyor. “Sanatı var eden bu unsurlar arasında dinamikler nedir?” sorusunu gündeme getiren farklı bir deneyimi amaçlıyor.

Galeriye afişteki zaman çizelgesine göre ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Sanatçının galeride bulunduğu zamanlarda; devam eden bir eseri üzerinde çalışırken rastlayabilir, eserleri üzerinde sohbet edebilirsiniz. Belki benim gittiğimde zamanda olduğu gibi keyifli bir sanat sohbetine dahil olabilirsiniz. Galeride bir sergi ziyaretinden çok, sanatçının atölyesindeki bir zaman kesitine dahil olabilirsiniz.

Projeyi; Sanatçı Devabil Kara şu sözleriyle anlatıyor.:

“Sanat, suyun bir kabın içinde onun şeklini alması gibi toplumun şeklini alıp kendisini bununla mı belirler? Yoksa sanat toplumla arasındaki khorayı genleştirip topluma yeniden şekil verebilir mi?”



Sanatın temsil sorununun mekânsal karşılığı olan galeri ve müzeler gibi sanat izleyicisi ile sanat eserini buluşturan mekânlar, yapıt ve izleyici arasında hiyerarşik bir ilişkinin oluşmasına neden oluyor. Bu da sanat yapıtının çağımızda kaçınılmaz olarak metaya dönüştürülmesi ile bir fetiş nesne hâline gelmesine, sanatçının imzasının da fetişleşmesine ortam yaratmış oluyor. Galerilerin müzelerden ayırt edici özelliği sanatçılarla zamanın ruhunun paydaşları oldukları kadar geleceğin sanatının da keşfedildiği alanlar olmasıdır. Neyin sanat olup neyin olmadığının tartışıldığı günümüzde, bu sorunun anlamsızlığı güncel galeriler üzerinden giderilmekte. Galeriler kamuya açık alanlar olarak kültür-sanat yaşamına katıldıkları ilk andan beri sanatın özerkliğinin korunmasını temsil etmekle kalmaz, sanat tarihinin de özerk olarak yapılanmasına hizmet eder. “

“SUYUN PLASTİĞİ - KHORA”, Mine Sanat Galerisi’nde 6 Mayıs’a kadar ziyaret ederek deneyimleyebilirsiniz.