Kara Kuvvetleri Komutanlığının ana muharebe tankı ihtiyacının yurt içi geliştirme modeli ile karşılanması amacıyla yürütülen Altay tankı projesinde bu yıl seri üretimin ilk tanklarının ortaya çıkması hedefleniyor.

ASELSAN da projedeki sorumluluklarını yerine getirmek için bir dizi çalışma yürütüyor.

ASELSAN ile projenin ana yüklenicisi BMC arasında Altay Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında kritik görev donanımlarıyla bu donanımlara ilişkin kullanıcı/bakım eğitimlerine yönelik yaklaşık 841 milyon avroluk sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor.