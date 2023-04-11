ALS (Amyotrofik lateral skleroz), merkezi sinir sistemini etkileyen nörodejeneratif bir hastalıktır. Sinir hücreleri, motor nöronlar, kaslara sinyal gönderirler. ALS'de, motor nöronlar zamanla hasar görür veya ölürler. Bu, kaslara sinyal gönderme işlevini bozar ve kaslar zamanla zayıflar ve atrofiye uğrarır.

ALS, ilerleyici bir hastalıktır, yani semptomlar zamanla kötüleşir. İlk semptomlar genellikle kol veya bacaklarda zayıflama, incelme veya sertleşme şeklinde ortaya çıkar. Hastalık daha sonra solunum, yutma ve konuşma fonksiyonlarını da etkileyebilir.

ALS'nin nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik ve çevresel faktörlerin etkisi olduğu düşünülmektedir. Henüz kesin bir tedavisi yoktur, ancak bazı ilaçlar ve terapiler semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir.

ALS hastalığının teşhisi genellikle bir dizi test ve muayene ile konulur. Doktorlar hastanın semptomlarına ve medikal öyküsüne bakarak başlıca testler yapılır.

Nörolojik muayene: Bu muayene, motor nöronların fonksiyonunu test etmek için kas gücü, refleksler, duyu, koordinasyon ve hareketleri değerlendirir. Elektromiyografi (EMG): Bu test, kasların elektriksel aktivitesini ölçer ve motor nöronların hasarını veya ölümünü belirleyebilir. Sinir ileti testi (NCS): Bu test, motor nöronların kaslara sinyal gönderme işlevinin değerlendirilmesinde yardımcı olabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Beyin ve omurilikteki lezyonları veya hasarları göstermek için kullanılabilir. Kan testleri: ALS'nin kesin bir tanısı için özel bir kan testi yoktur, ancak diğer hastalıkları dışlamak için kan testleri yapılabilir.

Yukarıdaki testler birlikte değerlendirildiğinde, ALS teşhisi konulabilir. Ancak, bazen tanı koymak zor olabilir ve hastalık ilerleyen bir süreç olduğundan, bazen daha sonra doğru tanı konulabilir.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi