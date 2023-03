Alper Kul, 5 Aralık 1975 yılında İstanbul Fatih de doğmuştur. Aslen Trabzon’ludur. Tam adı İsmail Alper Kul’dur.

Üniversite eğitimini önce İstul Müjdat Gezen Sanat Merkezinde yaptıktan sonra ABD. Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.

1994 yılında Masal gerçek Tiyatrosu’nda Red Kid oyunuyla profesyonel oldu.

Alper Kul, Şehir Tiyatroları, DOT, IUSB (ABD), BKM gibi oluşumlarda oyuncu olarak görev yaptı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.

İlk olarak 1997 yılında yönetmen Ferzan Özpetek’in “Hamam” filminde oynadı. Televizyonda ise ilk olarak 2009 yılında “Yılan Hikayesi” adlı dizide rol aldı.

Broadway’de sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununu 2009 yılında Türkiye’de ilk kez sahneye koydu.

2010 yılında kendi yazdığı “Babamın Oğlu” adlı tek kişilik oyunu 3 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa’da sahneledi.

Tiyatro oyunları

Red Kit – 1994

Şeksi Oyun – 1995

The Learned Ladies – 1996

The American Buffalo – 1997

The Velveteen Rabbit – 1997

Waiting For The Parade – 1998

Barış – 1998

Troya’lı Kadınlar – 1998

Ölüm ve Oyun – 1999

Yavru Kuşlar – 1999

Azizname – 2002

Midas’ın Kulakları – 2004

Böcek – 2006

İki Kişilik Bir Oyun – 2007

Caveman (Mağara Adamı) – 2009

Babamın Oğlu – 2010-2011

Yazdığı oyunlar

AUT (2010)

BARSELO (2011)

Filmografisi

Uzak Ara Eğlence – 2020

Mahalleden Arkadaşlar – 2020

Cici Babam – 2018

Ölümlü Dünya – 2018

Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel – 2017

Dedemin Fişi – 2016

Olur Olur – Ali 2014

Osmanlı Tokadı – Yeniçeri Şahin – 2013-2014

Güldür Güldür Show – İsmail Canevimden – 2013-günümüz

Moskova’nın Şifresi: Temel – Temel 2013

İnsanlar Alemi – İsmail Canevimden 2012

Sümela’nın Şifresi: Temel – Temel 2011

5’er Beşer – İsmail 2011

Şen Yuva – Nurettin Şenyuva 2010

Güneşi Gördüm – 2009

Gecenin Kanatları – Baran 2010

Mordkomission – 2009-2010

Flugten – 2008

Sessiz Gemiler – 2007-2008

Ugarit – 2007

Gölge – 2007

Kader – 2006

Aşka Sürgün – 2005

Kınalı Kar – Demir 2002

Yılan Hikayesi – 1999

Hamam – 1997