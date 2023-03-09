Alper Kul, 5 Aralık 1975 yılında İstanbul Fatih de doğmuştur. Aslen Trabzon’ludur. Tam adı İsmail Alper Kul’dur.
Üniversite eğitimini önce İstul Müjdat Gezen Sanat Merkezinde yaptıktan sonra ABD. Indiana Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.
1994 yılında Masal gerçek Tiyatrosu’nda Red Kid oyunuyla profesyonel oldu.
Alper Kul, Şehir Tiyatroları, DOT, IUSB (ABD), BKM gibi oluşumlarda oyuncu olarak görev yaptı. Çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol aldı.
İlk olarak 1997 yılında yönetmen Ferzan Özpetek’in “Hamam” filminde oynadı. Televizyonda ise ilk olarak 2009 yılında “Yılan Hikayesi” adlı dizide rol aldı.
Broadway’de sahnelenen en uzun tek kişilik oyun olan Caveman (Mağara Adamı) adlı tiyatro oyununu 2009 yılında Türkiye’de ilk kez sahneye koydu.
2010 yılında kendi yazdığı “Babamın Oğlu” adlı tek kişilik oyunu 3 yıl boyunca Türkiye ve Avrupa’da sahneledi.
Tiyatro oyunları
Red Kit – 1994
Şeksi Oyun – 1995
The Learned Ladies – 1996
The American Buffalo – 1997
The Velveteen Rabbit – 1997
Waiting For The Parade – 1998
Barış – 1998
Troya’lı Kadınlar – 1998
Ölüm ve Oyun – 1999
Yavru Kuşlar – 1999
Azizname – 2002
Midas’ın Kulakları – 2004
Böcek – 2006
İki Kişilik Bir Oyun – 2007
Caveman (Mağara Adamı) – 2009
Babamın Oğlu – 2010-2011
Yazdığı oyunlar
AUT (2010)
BARSELO (2011)
Filmografisi
Uzak Ara Eğlence – 2020
Mahalleden Arkadaşlar – 2020
Cici Babam – 2018
Ölümlü Dünya – 2018
Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel – 2017
Dedemin Fişi – 2016
Olur Olur – Ali 2014
Osmanlı Tokadı – Yeniçeri Şahin – 2013-2014
Güldür Güldür Show – İsmail Canevimden – 2013-günümüz
Moskova’nın Şifresi: Temel – Temel 2013
İnsanlar Alemi – İsmail Canevimden 2012
Sümela’nın Şifresi: Temel – Temel 2011
5’er Beşer – İsmail 2011
Şen Yuva – Nurettin Şenyuva 2010
Güneşi Gördüm – 2009
Gecenin Kanatları – Baran 2010
Mordkomission – 2009-2010
Flugten – 2008
Sessiz Gemiler – 2007-2008
Ugarit – 2007
Gölge – 2007
Kader – 2006
Aşka Sürgün – 2005
Kınalı Kar – Demir 2002
Yılan Hikayesi – 1999
Hamam – 1997