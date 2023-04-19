Yetenekli futbolcu Alpaslan Öztürk geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi. 3 çocuğu ile birlikte mağazaları dolaşırken görülen Öztürk, hem çocuklarına hediyeler seçti hem de onlarla eğlenceli vakit geçirdi. Alpaslan Öztürk, alışveriş yaparken ayaküstü gazetecilerin sorularını da yanıtladı. "Bayramı nasıl geçireceksiniz?" sorusuna, "Ailemizle ve çocuklarımızla birlikte vakit geçireceğim, onlarla futbol oynayacağım" cevabını verdi. Alışveriş yaparken oldukça neşeli görünen Alpaslan Öztürk, alışveriş sonrası arabasına yüklediği çantaları alışveriş merkezinden ayrıldı.