Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü, Pazartesi akşamı beklenildiği gibi yayınlanmadı ve bu durum izleyiciler arasında soru işaretleri oluşturdu. Dizinin 60. bölümü için beklenen tarih net olarak belirtilmedi ve TRT 1 yayın akışında yer almadığı görüldü. Bu durum, dizinin final yaptı haberlerini beraberinde getirdi. Alparslan Büyük Selçuklu'nun neden yayınlanmadığı, diziye son verilip verilmediği ya da final mi yapıldığı gibi soruları izleyiciler merak etmeye başladı.

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü, 19 Haziran 2023 TRT 1 yayın akışına göre bu akşam izleyicilerle buluşmayacak.

Alparslan Büyük Selçuklu neden yok final mi yaptı?

Alparslan Büyük Selçuklu'nun bugünkü bölümü, 19 Haziran Pazartesi günü TRT 1'de yayınlanmayacak. Bunun sebebi, Yeşil Deniz'in yeni sezonunun bugün ekranlara gelmesidir. Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü bugün izleyicilerle buluşmayacak.