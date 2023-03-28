27 Mart Pazartesi dün akşam yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu, 49. Bölümü sosyal medyada çok konuşuldu.TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide bu hafta Alparslan,Grigor'u Seferiye'ye ağır yara verdiği için öldürmüştü. Seferiye ağır yaralı yerde yatıyordu. Karnı burnunda hamile olan Seferiye çocuğunu kaybedecek mi? Taht yolunda ilerlemekte kararlı olan Alparslan’ın yeni hedefi ne olacak?

27 Mart Pazartesi 49. Bölüm Özeti

Kutalmış, Alparslan’ı Rey savunma halkasının son mevziinde yakalamış ve kendi beylerini yanına çekerek Rey’e doğru ilerlemeye başlamıştı. Süleyman Leon sayesinde Rey’e son anda yetişmiş ve Kutalmış’ı karşılamıştı. Süleyman, Kutalmış’ın saraya girmesi halinde yerin altına sakladığı yüzlerce nefti patlatmakla tehdit etmişti.

Kutalmış geri mi dönecek, yoksa canı pahasına Süleyman’ın üstüne mi yürüyecek? Grigor’un ölümüyle Ani’de tek başına kalan Leon’un yeni hedefi Gence. Süleyman’ın Gence’yi kendisine vermesi için Erbasgan’ı maşa olarak kullanacak Leon hedefine ulaşabilecek mi? Alparslan ve Kutalmış bu durum karşısında birlik olacak mı, yoksa ayrılık güderek Gence’nin elden gitmesini izleyecekler mi? Erbasgan yine Selçuklu’ya ihanet mi edecek?

Alparslan Büyük Selçuklu 50. Bölüm Fragmanı

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi