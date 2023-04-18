Almila Ada, 4 Ağustos 1994 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya’da yaşadı. Henüz lise yıllarında Uluslararası Varna Bale Yarışması ve Workshop’u ve Uluslararası Prag Bale Masterclass’ına katılan Almila Ada, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra’ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı.

2021 yılında ise Menajerimi Ara dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson’un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul’a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı. Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı.

Hollister, IQ, Vogue ve InStyle gibi dergiler için de modellik yapan Almila Ada, 2018 yılında “Pointe Stüdyo” adında bir pilates merkezi kurmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra burada eş zamanlı bale fitness eğitmenliği yapmaktadır.

Bazı Dizileri

2014 Kaderimin Yazıldığı Gün Nehir Star TV(Konuk oyuncu)

2016 Kırgın Çiçekler Lalin atv (Yardımcı oyuncu)

2017 Adı Efsane Melis Aksoy Kanal D (Başrol Oyuncusu)

2017 Cennet’in Gözyaşları Cennet Yılmaz atv (Başrol oyuncusu)

2018 Bir Deli Rüzgar Melike Candan FOX (Başrol oyuncusu)

2019 Güvercin Zülüf Kavvi Star TV (Başrol oyuncusu)

2021 Menajerimi Ara Kendisi Star TV (Konuk oyuncu)

2022 – Üç Kız Kardeş