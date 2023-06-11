Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman ile mutlu bir evliliğe sahip ve kızları Alina için geçtiğimiz gün bir doğum günü partisi düzenledi.. Alina'nın 2 yaşına girdiğini belirten Abazi, çocuklarını titizlikle büyüttüğünü vurgulayarak üçüncü çocuk konusunda da açıklamalarda bulundu.

Abazi, "Üçüncü çocuğu düşünmüyoruz. Efehan ve Alina oldukça hareketli. Çocuklarımı büyütürken dikkatli olmaya özen gösterdim. Şımarık olmamaları için çaba sarfettim. Şu anda şımarık değiller, ancak yeni nesil çocuklar farklı bir dinamik gösteriyor" şeklinde konuştu.

Daha önce de ünlü oyuncu, "Hayır, üçüncü çocuğu düşünmüyorum. Bir kızımız ve bir oğlumuz var. Biz çocuk defterini kapattık ve sıramızı savdık. Allah, çocuk isteyen herkese versin" şeklinde yanıtlar vermişti