Almanya'ya işçi olarak gidebilir misiniz? Almanya'ya nasıl gidersiniz? Almanya'da nasıl yaşanır? Almanya işçi arıyor mu? Dual Sistemi nedir? Almanya'da işçi olabilir miyim? Almanya'da yaşamak ve meslek sahibi olmak mümkün mü? Almanya'da yeni bir hayata başlamak istiyorsanız, detayları haberimizde...

Almanya’da işverenler işçi açığına çözümü, çalıştırılacak elemanı yetiştirmekte buldu. Uzun yıllardır Almanya’da uygulanan ‘Dual Sistemi’ bu ülkede yaşamak ve meslek sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor. Marangozdan elektrikçiye kadar her alanda mesleki eğitim için kursiyerlerin arandığını belirten Jobstas.com Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun, “ Vatandaşlar, istedikleri uzmanlık alanı ile ilgili haftada 3 gün işe, 2 gün mesleki okula gidiyor. Bu durum 3 yıl sürüyor. Eğitimin başlangıcında 1.200 Euro maaş alıyorlar. Bu rakam zamanla artıyor” dedi.

Almanya’da nüfusun yaşlanmasından dolayı birçok sektörde işçi açığı giderek artıyor. Şimdilerde 2 milyona dayanan çalışan açık sayısının, 2030 yılına kadar 3 milyonu bulması bekleniyor. Öyle ki ülkede her iki işletmeden biri çalışan arıyor. Yaşanan bu durum sonrası ülke, yabancı işçiler için kapılarını açmaya hazırlanıyor. Almanya, sadece kalifiye eleman içinde değil meslek sahibi olmak isteyenleri de ‘Dual Sistemi’ çerçevesinde ülkeye bekliyor.

Dual sistemi nedir?

İş yerinde eğitim Almanya'da “Meslek eğitiminde dual (ikili) sistem” içinde düzenlenmiştir. Dual sistem eğitimin hem iş yerinde hem demeslek okulunda yapılması anlamına gelmektedir.

“Öğrenirken Kazanabilirsiniz”

Almanya’daki işverenler ile Türkiye’deki işçileri bir araya getiren Jobstas.com Kurumsal İletişim Müdürü Ertuğrul Uzun sistemin nasıl işlediğini şöyle anlattı: “Bu program kapsamında vatandaşlar, belirli bir alanda işe yönlendirilir. Kişiler; 3 gün okul, 2 gün iş şeklinde 3 sene boyunca o alanda çırak olarak çalışırlar. Pratik ve teorik eğitimi bir arada sunan sistem, öğrenirken kazanmayı sağlıyor. Çalışılan süre boyunca eğer maaş yetersiz olursa şirket kişilerin yaşam masraflarının karşılanmasına da yardımcı oluyor. 18 yaş ve üzeri herkesin başvurabildiği program için belli bir Almanca seviyesi gerekiyor.”

“Mesleki Eğitim için 259 Bin Açık Var”

Mesleki eğitim için 259 bin açığın olduğunu belirten Uzun, sözlerine şöyle devam etti: “ Her meslek alanında açık var. Devlet dairesine girmek için bile mesleki eğitim alabilirsiniz. Kursiyerler meslek eğitimine ortalama 1.200 Euro maaş ile başlıyor. Buradaki mesleki eğitim ile birlikte akşamları üniversite eğitimine de gidilebilir. Sistemin başvurusu ise normal iş arama süreçleri gibi oluyor. Fakat sistemde mesleki eğitim diye belirtilmesi gerekiyor.”