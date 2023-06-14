Almanya'da çalışmak isteyenler işçi alımı için nereye başvuracağını, yeni göç yasasında hangi mesleklerin olduğunu merak ediyor. Tüm bu bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Almanya Çalışma Vizesi Nereden Alınır?

Almanya çalışma vizesi başvuruları Alman Konsolosluğuna veya Büyükelçiliği'ne yapılır. Ancak,vize başvurusunda bulunmak için Almanya'da bulunan bir iş yerinden bir teklif almanız veya kendi imkanlarınızla bulduğunuz bir iş yeriyle anlaşmış olmanız gerekmektedir.

Almanya Göç Yasası 2023

Almanya göç yasası 2023 kapsamında 3 farklı yol haritası belirlenmiştir.

-İlk yol, Almanya'da denklik verilen bir üniversite ya da mesleki yeterlilik diplomasına sahip olması ve bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor.

-İkinci yolda, ilgili bir iş alanında en az iki yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor.

-Üçüncü yol ise henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere "fırsat kartı" verilmesi öngörülüyor.

Almanya Fırsat Kartı Nedir?

Profesyonel ve alanında uzman kişiler için verilecek olan Almanya fırsat kartında, puan sistemi uygulanacak. Dil, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile olan ilişkilerin esas alınacağı puanlamalar belirlendikten sonra yüksek puandan başlanarak alım yapılacaktır. Her bir kriterde uygun olanların alınma ihtimali daha da yükselecektir.

Almanya İşçi Alımı 2023 Şartları

-İş anlaşması ya da eğitim

-Sertifika ve iki yıllık deneyim

-Diploma denkliği aranmayacak

-İşe alımda puan sistemi

-Haftada en az 20 saat

-Toplu sözleşme ve sosyal güvenlik

-Yaş sınırı 45 ve 50 üzeri

2023 Alım Yapılacak Olan Meslekler

-Aşçı

-İnşaat işçisi

-Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları

-Kaynakçı

-İnternet teknolojisi

-Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

-Gastronomi

-Eğitim

-Sağlık hizmetleri

-Çocuk yetiştiricileri

-IT teknisyenleri

-Metal ve ağır sanayi işçileri

-Gastronomi uzmanları

-Vasıflı işçiler

-İnşaat sektörü işçileri

-Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler

-Teknik ve mekanik

İşçi Alımı Başvuru İçin Gerekli Evraklar

-Nüfus cüzdanı fotokopisi

-Ehliyet fotokopisi

-Adli Sicil Kaydı

-İkametgah Belgesi

-Diploma

-Sağlık Raporu

-Mesleki yeterlilik belgesi

-Nüfus kayıt örneği

-Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş

-İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü

-Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)

-6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf