Kader’ ile dikkatleri üzerine çeken ilhamını çocukluk evinde dinleyerek büyüdüğüm müziklerden aldığını dile getiren Musti, ikinci en taze teklisi ‘Öldü Saydı’yı Isound Pm etiketiyle tüm dijital platformlarda video klibiyle birlikte yayımladı.

‘Öldü Saydı‘nın sözü ve müziği Özlem Güneykaya, düzenlemesi Burhan Nasouf’a mix, mastering’i Utku Ünsal tarafından hazırlandı.

Şarkının video klibi; Mustafa Özen yönetmenliğinde İstanbul’da 709 stüdyolarında 14 saat süren çekimler sonunda tamamladı.

Kayıtları Almanya’da yapılan şarkı, dönemin ruhuna ve sound anlayışına uygun olarak dizayn edildi. Yaza doğru yeni bir şarkısını yayınlamadan önce Musti, duygu dozu yüksek yeni teklisi ‘Öldü Saydı’ ile iddiasını sürdürüyor.

Son derece etkileyici sözlere ve çarpıcı, ilk dinleyişte yakalayan melodisi ile ‘Öldü Saydı’ Musti’nin vokal performansının ustalığını gözler önüne seriyor.

Müzik kariyerine Antalya’da kolej yıllarında başlayan, ilk sahneye 1994 yılında yine aynı şehirde çıkan Musti, Almanya’da yaşamına devam ediyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi