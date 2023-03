Öncelikli olarak maddi ve ayni yardımlar konusunda çalışmalar yapan dernek, depremzedelerin gelecekteki iş ve yaşam koşullarını güvence altına almayı da amaçlıyor. Bu yönde girişimlerde bulunan “Patenschaften für Erdbebenopfer in der Türkei e.V.” derneği ilk etapta bölgede kullanılmak üzere 200.000 Euro değerinde ayni yardımı Türkiye’ye ulaştırdı. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Ertekin, depremin yaralarını birlikte sarmak ve dayanışma ruhunu her zaman olduğu gibi canlı tutmak gayreti içinde olduklarını belirterek “Bölge halkının yaşadığı bu zor şartların üstesinden gelmek adına desteğimiz her zaman sürecektir. Hedefimiz kısa ve orta vadede 2 milyon Euro’luk bir rakama ulaşarak bunu bölgeye aktarmak” dedi.

“Geleceği kurmak da önemli”

Patenschaften für Erdbebenopfer in der Türkei e.V.” yardım derneği Başkanı Dr. Ahmet Ertekin, bu tür afetlerden sonra etkilenen insanlara ilk yardımdan sonra geçimlerini güvence altına alacak ve onları geleceğe hazırlayacak bir sistem oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek “Marmara depreminden sonra Almanya’da 1 milyon 500 bin Euro’nun üzerinde nakdi yardım toplayarak bölgeye ulaştırmıştık. Fakat önemli olan konulardan biri de gelecekteki yaşam.

Bunu düşünerek Gölcük’te 30 kişilik bir Bilgisayar Eğitim Merkezi kurduk. 2004 yılında 200.000 Euro değerinde olan Bilgisayar Eğitim Merkezi'ni bölgedeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim ettik. Ayrıca 400 üzerinde depremzedeye seminerler sunuldu. Böylelikle insanlarımıza meslek edindirdik” şeklinde konuştu.

Dr. Ertekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yapılan çalışmalar ile bölge halkının ihtiyaçlarıyla ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “bir kira bir yuva” ve “umut hareketi” "Çadır Kent Defne” yardım kampanyalarına destek olduklarını da kaydederek şöyle konuştu;

“Marmara depreminden sonra insanların sorun olarak gördükleri konuların başında kendileri ve aileleri için gelecek endişesi taşımalarıydı. Dernek olarak kısa vadeli çözümlerin yanında uzun vadede iş ve meslek kazanımı da önemli bir yerde duruyor. Kalıcı, sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmak için mesleki eğitim çok önemli. Bu konuda Almanya merkezli olarak çalışmalarımıza başladık. Hayatta kalmanın yanında hayatın devamını sağlama amacındayız. Orta ve uzun vadede meslek kazandırma adına yapacağımız girişimlerimiz olacaktır”

YENİGÜN HABER MERKEZİ