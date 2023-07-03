Avrupa Birliği ülkelerinin dışındaki ülkelerin vatandaşı olan kişilerin Almanya’da yatırım yaparak oturma izni alınmasının mümkün olduğunu belirten İzmirli Avukat Nevin Can, bu konuda belli kriterlere sahip olunması gerektiğini söyledi

Büro olarak Almanya’da işbirliği yaptıkları ortaklarıyla birlikte, Alman kurumlarının kabul edeceği detaylı iş planının hazırlanması noktasında hizmet sağladıklarını dile getiren Avukat Can, yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Avukat Nevin Can, “İşletmenizin finansmanı sağlanıyor ve bölge ekonomisi üzerinde olumlu bir etki yaratıyorsa bu durum belirleyici bir kriter olmaktadır. İş fikrinizin sürdürülebilirliği, iş deneyiminiz, yatırım yapmayı düşündüğünüz sermaye miktarı, istihdam ve eğitim açısından bölgesel etki, işletmenizin inovasyon ve araştırma alanlarında yapabileceği katkı. Alman yüksek öğrenim kurumlarından mezun olan kişiler için bu koşullar aranmayabilir. Eğer 45 yaşın üzerindeyseniz, emeklilik için gerekli önlemlerin alındığına dair kanıt da sunmanız gerekmektedir. Oturma izni en fazla üç yıl için verilir ve serbest mesleğin başarılı olduğu ve yasal olarak bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimi güvence altına aldığınızın kanıtlanması durumunda bu sürenin sonunda yerleşme izni almanız mümkün olacaktır” diye konuştu.

YASAL GEREKLİLİKLER BULUNUYOR

Almanya'da bir iş kurmak için birtakım yasal gerekliliklerin de sağlanması gerektiğini ifade eden Avukat Nevin Can, “Bunlardan ilki 18 yaşını doldurmuş olmaktır. Ayrıca iş kurmayı düşündüğünüz mesleği icra etmekten daha önce men edilmemiş olmanız gerekmektedir. Herhangi bir mesleği icradan men genellikle suç işlenmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Ayrıca elbette ki; Almanca dil bilgisinin de yeterli düzeyde olması aranmaktadır.

Buna ek olarak kendi işinizi kurmadan önce planladığınız faaliyeti ticaret odasına kaydettirmeniz gerekmektedir. Bazı meslekler için sabıka kaydınızın olmadığını kanıtlamanız da gerekiyor. Bu belge, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınarak yeminli bir tercümanlık bürosunda noter onaylı olarak tercüme ettirilebilir” ifadesini kullandı.

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