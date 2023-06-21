Almanya yeni göç yasası 2023 şartları neler? Almanya yeni vize ne zaman açıklanacak? Acaba Almanya'nın yeni nesil nitelikli göçmen yasası şartları neler? Yeni nesil Almanya vizesi nasıl alınır? Son günlerin en çok merak edilen konularından biri olan Almanya vizesi alma şartları değişiyor. Yeni yasa hakkında neler biliyoruz, yakından bakalım:

Almanya yeni göç yasası 2023 şartları neler?

Almanya uzun zamandır güçlü ekonomisi ve ülkenin dünyanın önde gelen ekonomik güçlerinden biri olarak konumunu korumasına yardımcı olan yüksek vasıflı iş gücü ile tanınmaktadır. Ancak son yıllarda Almanya, özellikle bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında vasıflı işçi sıkıntısı ile karşı karşıya kaldı. Bu sorunu çözmek için Alman hükümeti, Avrupa Birliği (AB) dışından daha fazla vasıflı işçiyi çekmeyi amaçlayan yeni bir göçmenlik yasası üzerinde çalışıyor.

Nitelikli Göçmenlik Yasası bu çabaların bir sonucudur ve Alman işgücü piyasası için oyunun kurallarını değiştiriyor. Son günlerde Schengen vize reddi sayısında büyük bir artış yaşanıyor. Yeni çıkması beklenilen Ulusal Vize'nin özellikleri ve şartlarına yakından bakalım:

Almanya Nitelikli Göç Yasası nedir?

Nitelikli Göç Yasası, AB dışından vasıflı işçilerin Almanya'ya girişini ve ülkede çalışmasını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni bir göçmenlik yasasıdır. Kanun ilk olarak 2018'de teklif edildi ve o zamandan beri çeşitli paydaşlarla çeşitli incelemelere ve istişarelere tabi tutuldu. Yasanın son hali Mart 2019'da Almanya'nın koalisyon hükümeti tarafından onaylandı ve bu hafta Federal Meclis'e müzakere için gitmesi bekleniyor.

Nitelikli Göç Yasasının temel özellikleri nelerdir?

Nitelikli Göç Yasası, onu Almanya'da çalışmak isteyen vasıflı işçiler için çekici bir seçenek haline getiren birkaç temel özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

1. Basitleştirilmiş vize prosedürü: Yeni yasaya göre, Almanya'da iş teklifi alan vasıflı işçiler, kendi ülkelerinden vize başvurusunda bulunabilecekler. Bu, başvuru sahiplerinin Almanya'ya geldikten sonra artık sıkıcı vize başvuru sürecinden geçmesi gerekmeyeceğinden, vize sürecini çok daha kolay ve hızlı hale getirecektir.

2. AB vatandaşlarına öncelik tanınmıyor: Nitelikli Göçmenlik Yasası, Almanya'daki boş kontenjanların doldurulması söz konusu olduğunda AB vatandaşlarına öncelik vermeyecek. Bu, AB dışından vasıflı işçilerin Almanya'da AB vatandaşları olarak eşit bir iş bulma şansına sahip olacağı anlamına gelir.

3. Alt maaş eşiği: Yeni yasa, Almanya'da çalışmak isteyen vasıflı işçiler için maaş eşiğini düşürecektir. Şu anda eşik, oldukça yüksek olan yılda 53.600 € olarak belirlendi. Nitelikli Göçmenlik Yasası kapsamında, eşik yılda 43.056 €'ya düşürülecek ve bu da vasıflı işçilerin vize gereksinimlerini karşılamasını kolaylaştıracaktır.

4. Yabancı niteliklerin tanınması: Nitelikli Göç Yasası, yabancı niteliklere sahip vasıflı işçilerin niteliklerinin Almanya'da tanınmasını kolaylaştıracaktır. Bu, AB dışından vasıflı işçilerin Almanya'da çalışmaya çalışırken karşılaştıkları ana engellerden birinin aşılmasına yardımcı olacaktır.

Nitelikli Göç Yasası'nın faydaları nelerdir?

Nitelikli Göç Yasası'nın Alman işgücü piyasasına ve ekonomisine çeşitli faydalar sağlaması bekleniyor. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

1. Beceri Eksikliğini Gidermek: Nitelikli Göç Yasası, Almanya'nın son yıllarda karşı karşıya kaldığı beceri eksikliğini gidermeye yardımcı olacaktır. Yasa, AB dışından vasıflı işçilerin Almanya'da çalışmaya gelmesini kolaylaştırarak, ülkenin işgücü piyasasındaki boşlukların doldurulmasına yardımcı olacak.

2. İnovasyonu yönlendirmek: STEM alanlarındaki vasıflı işçiler, inovasyonu ve ekonomik büyümeyi yönlendirmenin anahtarıdır. Nitelikli Göç Yasası, bu alanlarda daha fazla vasıflı işçiyi çekerek Almanya'da yenilikçiliğin ve rekabet gücünün artmasına yardımcı olacaktır.

3. Ekonomik büyümeyi desteklemek: Nitelikli bir iş gücü, ekonomik büyümenin anahtarıdır ve Nitelikli Göç Yasası, Almanya'nın ekonomisini büyütmeye devam etmesi için ihtiyaç duyduğu yeteneğe sahip olmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.

4. Çeşitliliği artırın: Nitelikli Göçmenlik Yasası, yaratıcılığı ve yeniliği teşvik etmenin anahtarı olan Alman işgücünün çeşitliliğini artırmaya yardımcı olacaktır.

Almanya yeni göç yasası 2023 şartları

1) UYGUN İŞ BULMA ŞARTI: Almanya'ya ve diğer AB üyesi ülkelere seyahat edebilmenin ilk şartı mesleki eğitime ya da yıllar içinde alıştığı mesleğe uygun bir iş bulabilmektir. Bu iş teklifi ile “Ulusal Vize” uygulanacaktır. İş yeri ayrıca Almanya'dan Türkiye'deki konsolosluklara "davetiye" gönderecek. Doktorlarda olduğu gibi, belirli bir düzeyde Almanca veya İngilizce gereklidir. İş bulup yerleşenler ailelerini de yanlarına alabilecekler.

2) MAAŞ ALT SINIRI 3500 EURO: Almanya'ya iş teklifi ile gelmek isteyenlerin en az brüt 3500 EURO teklif almış olması gerekmektedir. "İstisnai durumlarda" ve kısa bir süre için daha düşük teklifler verilebilir. Ancak bu ana uygulamadır. Bilişim profesyonelleri, sağlık profesyonelleri, inşaat sektörü uzmanları, su ve kalorifer tesisatçıları ve akla gelebilecek her alanda meslek sahibi olanlar başvurabilir.

3) İŞYERİ DEĞİŞTİRME İMKANI: Almanya'ya bir işyerinin daveti üzerine gelenler, istemezlerse belli bir süre sonra iş yerini değiştirebilecekler. Hatta başka bir AB Üye Devletine taşınabilir. Bir yıl ve üç yıl olmak üzere iki sınırı vardır. Üç yıl sonra daimi oturma izni alınabilir. 5 yıl sonra Alman vatandaşı olacaksınız. Sistem 1960'lardaki emek göçünden çok farklı işleyecek. Bu sefer işçiler değil, “eğitimli personel ve beyin göçü” hedefleniyor.

4) MÜLTECİLER VE YASA DIŞI: Almanya'ya yasa dışı yollarla giren ve iltica başvurusunda bulunan Türkler, 29 Mart'a kadar başvurmaları halinde haklarından yararlanacak. Yani iş bulmaları halinde oturma ve çalışma izinleri olacak. Statüleri yasal hale gelecek. Bunlarda 3500 euro alt sınırının aranması beklenmiyor. Yani inşaat işi bulsalar bile çalışabiliyorlar.

5) TURİST VİZESİ DURUMU: Almanya'dan davet veya iş teklifi almadığı halde turist olarak gelenler de aynı hakka sahip olacaktır. Almanya'da kendilerine uygun bir iş bulmaları halinde çalışma ve oturma izni alabilecekler ve belli bir gelir elde edeceklerini garanti edebiliyorlar.

6) DAİMİ OTURMA VE VATANDAŞLIK: Türklerin diğer AB üyesi olmayan ülkelerden farklı bir durumu var. AB ile imzalanan Ortaklık Anlaşması ve 1/80 ve 1/83 sayılı Ortaklık Konseyi kararları ile Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın model kararları kısa vadede Türklerin AB'ye yerleşme hakkını sağlamaktadır. Bu, üç yıllık bir sürenin ardından AB'de kalıcı oturma iznini getiriyor. Vatandaşlık o zaman mümkündür.

7) PUANLAMA SİSTEMİ VE HİZMETLER: Türkler Almanya'ya gelmek için belli bir puan bulmak zorunda kalacaklar. Chance Card adı verilen sisteme göre iş sahibi olmak, dil bilmek, Almanya'da akrabası olmak, 45 yaşını doldurmamış olmak, iyi bir iş teklifi almış olmak; puanın yanı sıra pozitif puan da ulusal vize alınmasında etkili olacaktır. Büyükler de diğer şartları yerine getirdikleri takdirde gelebilirler.

Almanya yeni göç yasası 2023 ne zaman açıklanacak?

Yasanın taslağı hazırlandı ve şu an inceleme aşamasında. 300 küsür sayfalık Nitelikli Göç Yasası ne zaman açıklanacak diye büyük bir merak var. Şimdilik yasanın ne zaman yürürlüğe gireceği açıklanmadı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ