Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini Türk gazetecilere yönelik son baskınlar ve Alman yargısına yöneltilen eleştiriler nedeniyle çağırdı. Alman hükümeti, Türk hükümetinin Almanya'da ifade ve basın özgürlüğü ile adalet konusundaki suçlamalarını kesin bir dille reddettiğini bildirdi.

Alman Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk büyükelçinin çağrıldığı belirtilerek, federal hükümetin Türk hükümetinin suçlamalarını reddettiği vurgulandı.

Bu çağrı, Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan beş gün önce gerçekleşti ve Türk makamlarının 17 Mayıs'ta Alman Büyükelçisi hakkında benzer bir karar aldığı olayın ardından geldi. Olay, hükümet yanlısı bir Türk gazetesinden iki gazetecinin Frankfurt'ta aranması üzerine yaşanmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt bürosundan iki temsilcinin haksız yere tutuklanmasını Türk basınının sindirilmesine ve taciz edilmesine yönelik bir eylem olarak kınamıştı.

Yenigün Haber Merkezi