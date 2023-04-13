Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Varşova'ya yaptığı ziyarette ülkesine ait tüm MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı. Almanya, 2002'de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusundan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.

Polonya'nın envanterinde Almanya'dan devralınan MiG-29'ların yanı sıra eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29'lar da bulunuyor. Polonya'nın bu hareketi, Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik bölgesel bir destek olarak değerlendirilebilir.

Slovakya da daha önce 4 MiG-29 savaş uçağını Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı. Bu tür destekler, Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak ve bölgesel güvenliğe katkıda bulunmak amacıyla yapılmaktadır.

Kaynak:AA