Intel, Almanya'daki fabrikası için 6,8 milyar euro devlet desteği almayı planlıyordu. Ancak yüksek enflasyonla birlikte, şirket enerji ve inşaat maliyetlerinin yüksekliğini göz önüne alarak 10 milyar euro daha talep ediyor.

Intel'in bu fabrika planı, geçen yıl duyurulan ve İrlanda'da bir fabrika, İtalya'da bir paketleme ve montaj tesisi ve Fransa'da bir tasarım ve araştırma tesisi kurmayı da içeren 88 milyar dolarlık bir Avrupa yatırım hamlesinin bir parçasıydı. Almanya'da planlanan çip üretim kompleksi için Intel, ülkenin orta kesimindeki Magdeburg kentini seçmişti.

Intel, Avrupa'da fabrika kurmak için hükümetten fon arayan çip üreticileri arasında yer alıyor. Bu firmalar arasında Tayvanlı TSMC ve ABD'li Wolfspeed de bulunuyor