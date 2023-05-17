Alman polisi Daily Sabah ofisinde baskın düzenledi. FETÖ'cü Cevheri Güven ve Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine gerçekleştirilen baskında Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına alındı. Alman polisinin, Sabah gazetesinin Avrupa haberleri merkezinin bulunduğu Frankfurt ofisine baskın düzenlediği ve Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Haber Müdürü Cemil Albay'ı gözaltına aldığı bildirildi. Edinilen bilgiye görem operasyon FETÖ'cü Cevheri Güven ve Ercan Karakoyun'un şikayeti üzerine gerçekleştirildi.

ALMANYA'NIN ANKARA BÜYÜKEÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI

Dışişleri Bakanlığı, Sabah gazetesinin Frankfurt Bürosu temsilcilerinin Alman polisi tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmasını şiddetle kınadı. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi, Alman polisinin Türk basın mensuplarını gözaltına alması nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.

BİLGİSAYAR VE TELEFONLARA EL KOYULDU

Sabah gazetesi kaynaklarından alınan bilgiye göre Alman polisi, İsmail Erel ve Cemil Albay'ın evlerinde ve Sabah gazetesinin Avrupa ofisinde aramalar gerçekleştirildi ve bilgisayarlarla telefonlara el koydu.

İKİ GAZETECİNİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DEVREDE

Baskının hangi amaçla yapıldığı hakkında henüz yeterli bilgi bulunmadığı aktarıldı. İki gazetecinin serbest bırakılması için Dışişleri Bakanlığı ve meslek örgütlerinin devreye girdikleri öğrenildi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ

Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun baskını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay’ın, Cevheri Güven gibi tescilli bir FETÖ mensubunun şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyorum. Almanya’da terör örgütü FETÖ aleyhinde yaptıkları haberler dolayısıyla Türk gazetecilerin sabahın erken saatlerinde evlerine ve ofislerine baskın yapılarak göz altına alınması ve ekipmanlarına el koyulması, çok açık bir şekilde basın özgürlüğünün ihlal edilmesidir. Almanya’nın gazetecileri susturmaya yönelik bu tutumunu kabul edilemez buluyor ve bu ülkedeki basın özgürlüğüne yönelik baskıdan endişe duyuyoruz. FETÖ’cüleri himaye eden ve bu kanlı terör örgütünün faaliyetlerine izin veren Alman makamlarını bu yanlış tutumdan geri dönmeye, terörle mücadelede Türkiye ile samimi bir iş birliği yapmaya ve göz altına alınan Türk gazetecileri bir an önce serbest bırakmaya çağırıyoruz."

"ALMAN MAKAMLARINA TEPKİMİZİ İLETTİK"

Konuyla ilgili A Haber'e açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise baskını kınayarak tepkilerin Alman makamlarına iletildiğini kaydetti. "Gazetecilerin gözaltına alınmasını şiddetle kınıyorum" diyen Kalın "Türk gazetecilerin serbest kalması için girişimleri yaptık. Almanya Şansölyesi ’ne tepkimizi ilettik" ifadelerini kullandı.

"FETÖCÜLER BULUNDUKLARI HER ÜLKE İÇİN TEHDİT"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Almanya basın özgürlüğüne saygı göstermelidir… Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel ve Sabah Avrupa gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Albay'ın FETÖ'cülerin şikayeti üzerine göz altına alınmasını kınıyoruz. FETÖ'cüler bulundukları her ülke için güvenlik tehdididirler. Almanya'nın dikkate alması gereken budur…" ifadelerini kullandı.

"KABUL EDİLEMEZ"

Diplomatik kaynaklar, iki gazetecinin gözaltına alınmasının basın özgürlüğü yönünden kabul edilemez olduğunu ve bunun Alman makamlarına iletildiğini bildirdi. Kaynaklar, konunun hem Ankara'da hem de Berlin'de protesto konusu yapıldığını, gazetecilere yönelik muamelenin kabul edilemez olduğunu ve gazetecilerin serbest bırakılması için Alman makamlarıyla üst düzey görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

FETÖ'CÜLER ŞİKAYET ETTİ

Konuya ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulunan Anews Yayın Koordinatörü Orhan Sali, "Biz de sabahtan bu yana bilgileri toplamaya çalışıyoruz. Çünkü inanılmaz bir durum söz konusu. Sabah saat 6'da Almanya temsilcimiz İsmail Erel, Frankfurt'ta Cemil Albay'ın evine baskın düzenledi. Baskın sonrası her iki temsilcimiz muhabirimiz gözaltına alındı. Hala gözaltındalar. Gözaltına alınma gerekçesine ilişkin detaylı açıklama yapılmış değil. Birkaç saat içerisinde Almanya'dan açıklama bekliyoruz." dedi.

ALMAN DEMOKRASİSİ ADINA FECAAT

Konuya ilişkin açıklama yapan Abdullah Ağar, "Sabahın saat 6'sında bazı medya mensuplarının kelepçelenip alınıp götürülmesi, Alman demokrasisi adına tam bir fecaat. Zaman içerisinde hep gözlemledik Türkiye'deki siyasi grupların Almanya dahil Avrupa'da yaptığı siyasi faaliyetleri yaftaladıklarını gözlemledik. Türkiye'deki seçimleri etkilemeye çalıştılar. Türk uyruklu Alman vatandaşlarını da baskı altına almaya çalıştılar. Bir diğer tarafıyla da o FETÖ'cünün burada bir aparata dönüşmesi gibi bir fotoğraf var. Sosyolojiyi etkilemek üzere konuşlan FETÖ'cü yaklaşım ortada. Şikayet üzerinden basın mensuplarını kelepçeleyip götürmek neden? Bunun da bir anlamı var. FETÖ'cüleri kendi menfaatleri kapsamında kullanan bir Almanya var. Bu iki ülke arasında ilişkileri gerecek bir fotoğraf var." ifadelerini kullandı.

FETÖ ALMANYA'DA KULLANIŞLI BİR ARAÇ

SETA Berlin Temsilcisi Zafer Meşe de canlı yayında " Hatırlatmakta fayda var. 15 Temmuz darbesinden 6 ay sonra İstihbarat başkanı FETÖ'cüleri koruma altına aldı. Alman dergisi Der Spiegel'e yaptığı açıklamalarda "Bu grup kamuya yararlı çalışmalar yapıyor. İlk defa bir istihbarat başkanı kamuoyuna açıklama yaptı. Bunlar tamamen Alman derin devleti ile iş birliği içinde. Muharrem İnce'ye yapılan operasyonun da Almanya menşeili olduğunu düşünüyorum. Alman toplumuyla medya yapılanları ve camilerle ilgili bunlardan bilgi topluyor. Almanya'da FETÖ çok kullanışlı bir araç. Alman devleti bu kadar ileriye gidip iki tane medya temsilcisini sabahın köründe evinden alıyorsa, geleceğe yönelik hiç iyi bir gelişme değil" dedi.